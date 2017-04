Minstens elf doden na aardverschuiving in Colombia

Minstens elf mensen zijn om het leven gekomen na een aardverschuiving in Colombia. Ook worden nog twintig mensen vermist. Na heftige regenval werden tientallen huizen in de stad Manizales meegenomen door een modderstroom, meldt Reuters op basis van bronnen binnen de Colombiaanse overheid. Het dodental kan nog oplopen.

Volgens lokale media viel er in één nacht evenveel regen als normaal gesproken in de hele maand april. Manizales is de hoofdstad van de provincie Caldas, ten westen van de hoofdstad Bogota. De stad bevindt zich aan de voet van het Andes-gebergte, en bevindt zich daarom in een risicogebied.

Klimaat

De Colombiaanse minister van Transport Jorge Eduardo Rojas noemde de situatie “erg zorgwekkend”. President Juan Manuel Santos is onderweg naar de stad, maar is door het slechte weer vertraagd.

Eerder deze maand vond een vergelijkbare ramp plaats in Mocoa, zo’n zeshonderd kilometer ten zuiden van Manizales. Een aardverschuiving kostte toen meer dan 320 mensen het leven. Duizenden mensen raakten hun huis kwijt. Volgens president Santos werd de extreme regenval toen veroorzaakt door klimaatverandering en het natuurfenomeen El Niño.