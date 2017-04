Man zoekt museumdate (vrouw) met Museumkaart dating-site

„Ik ben een man (single), 41 jaar, geen kids. Zoekt een museumdate (vrouw) voor regelmatig museumbezoek.”

Het heet Museumkaart Match, bestaat ruim drie weken en is uniek in de wereld: de dating-site van de Museumvereniging. Sinds de lancering, 27 maart, hebben zo’n 1.200 mensen een profiel aangemaakt en een bericht geplaatst. De dienst is gratis. Wie een Museumkaart heeft en ouder is dan 18 kan zich aanmelden op museumkaart.nl/match. Een foto wordt er niet bij geplaatst, leeftijd, naam en woonplaats geven mag, maar hoeft niet: je zoekt een collega-museumliefhebber, de voorkeuren die je daarover uitspreekt moeten in principe genoeg zijn.

„Zoek een museumvriend (vriendinnen heb ik wel) om zo nu en dan even te ontsnappen aan de drukke werkhectiek en door een museum te slenteren.”

Bij de Museumvereniging zijn ze „aangenaam verrast” over de belangstelling, zegt woordvoerder Iris Noteboom. Verklaren kan ze het wel: „Naar een tentoonstelling gaan is heel persoonlijk: waar interesseer je je voor, wat is je smaak. Dan is het logisch om dat museum te bezoeken met iemand die je belangstelling deelt.”

Beroemde museumdates in vier films

Het idee voor de match-service kwam op toen ze het bij de vereniging hadden over de vraag: kunnen we nog meer doen met de Museumkaart (59,90 euro per jaar voor 19 jaar en ouder, 1,3 miljoen Museumkaarthouders in 2016). Misschien, zeiden ze tegen elkaar, zijn er mensen die wel naar het museum willen, of naar een bepaalde tentoonstelling, maar dat niet doen omdat ze niemand hebben om ermee naar toe te gaan. „We dachten: laten we die drempel proberen weg te nemen.”

„Ik ben een 61-jarige weduwnaar met een brede interesse in kunst en cultuur en ik zoek een aardige intelligente dame om af en toe een museum te bezoeken. Mijn favorieten zijn Breitner, Giger, Hussar, Yoshida, Mucha, Dali en O’Keefe.”

Let wel: het gaat om museumbezoek, niet om het aanknopen van een relatie. Iris Noteboom: „Het gaat om de inhoudelijke verbinding. Maar dat mensen tegelijk op zoek zijn naar een klik ligt voor de hand. Je wilt wel een leuke middag natuurlijk.” Een moderator houdt in de gaten of er aanstootgevende of erotisch getinte berichten verschijnen, tot nu toe is dat niet of nauwelijks gebeurd.

„Ben man van 53 jaar (homo) en zoek iemand (man) om samen musea te gaan bezoeken.”

Het museum als plek om contact te leggen met gelijkgestemden, al of niet in de amoureuze sfeer, is een geliefd thema in films. Zo spreekt Woody Allen in Play It Again, Sam in het museum (1972) een vrouw aan die een schilderij van Pollock bestudeert, in de hoop een relatie aan te knopen. Helaas, bij hem mislukt dat.