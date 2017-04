Juventus en AS Monaco halve finalisten Champions League

Juventus en AS Monaco zijn de laatste halve finalisten in de Champions League. Juventus gaat ten koste van FC Barcelona door. In de return werd het 0-0 in Camp Nou, niet voldoende voor Barcelona. AS Monaco wist met 3-1 Borussia Dortmund ruim achter zich te laten.

Stadgenoten Atlético Madrid en Real Madrid plaatsten zich dinsdag al voor de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi, ten koste van respectievelijk Leicester City en Bayern München.

FC Barcelona-Juventus

De Catalanen hadden veel goed te maken: een nederlaag van 3-0 vorige week.

Dat was best mogelijk geweest. De achtste finales won FC Barcelona na een historische return tegen Paris Saint-Germain. De eerste wedstrijd verloor FC Barcelona toen met 4-0, maar toch gingen de Spanjaarden door naar de kwartfinales na een daaropvolgende zege van 6-1.

Barcelona had bij die absurde return de scheidsrechter, de Duitser Deniz Aytekin, mee. Twee penalty’s werden redelijk makkelijk weggegeven. Er zal deze wedstrijd tegen Juventus dus extra scherp zijn gelet op de arbiter. Dat was de Nederlandse Björn Kuipers en zijn assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Maar zij floten foutloos.

Sfeer in Camp Nou:

Een wonder blijft echter uit. In de gehele eerste helft wordt niet gescoord. Over en weer zijn wel kleine kansen voor Barcelona, met steevast een hoofdrol voor Messi.

AS Monaco-Borussia Dortmund

De wedstrijd tussen AS Monaco en Borussia Dortmund begon vijf minuten later. Reden was oponthoud bij de Duitse ploeg. Van de politie mocht de spelersbus namelijk 20 minuten lang niet vertrekken van het hotel, zonder opgaaf van redenen. Opvallend, omdat bij diezelfde spelersbus een week geleden een bomaanslag plaatsvond. De eerste kwartfinale tegen Monaco werd een dag verplaatst. Het werd 2-3 voor Monaco.

Sfeer in het stadion van AS Monaco:

In deze tweede kwartfinale tikte na drie minuten de 18-jarige aanvaller Kylian Mbappé van Monaco al de 1-0 binnen. Het was zijn vijfde doelpunt dit toernooi. Hij benutte een rebound met gemak. Als in de 17de minuut ook Radamel Falcao scoort, lijkt Monaco zo goed als zeker van een plek in de halve finales.

Kort in de tweede helft geeft Marco Reus van Dortmund de Duitsers weer hoop. Hij schiet de 2-1 binnen. Maar daarna waren de beste kansen voor Monaco, met opnieuw acties van Falcao en Mbappé. Het is Germain die in de 81ste minuut ook nog de 3-1 binnenschiet. De Fransen kunnen het vanaf dan rustig uitspelen.