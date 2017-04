Jonge coureur groeit alleen als hij tot de bodem wordt afgebroken

Een contrastrijke foto vond ik op het internet. Niet contrastrijk in foto-technische zin, maar wel naar inhoud. Philippe Gilbert ligt op een ziekenhuisbed. Je verwacht het niet van iemand die een paar uur eerder de Amstel Gold Race op zijn naam heeft geschreven. Op de rand van het bed zitten zijn twee zoontjes. Het drietal lacht naar het vogeltje. Zo erg zal het wel niet zijn.

Maar toch. Gilbert zou bloed geplast hebben bij de dopingcontrole. En omdat de pijn in zijn zij niet meer te harden was, ging hij door naar de eerste hulp. Bij een valpartij in een vroege fase van de Amstel Gold Race bleek hij een scheurtje in een nier te hebben opgelopen. Een normaal mens kan er met zijn verstand niet bij dat een wielrenner linea recta van het ceremonieel – de dopingcontrole hoort daar tegenwoordig ook bij – in een ziekenhuisbed belandt.

Vroege ontsnapping

Een mooi filmpje van de NOS. Ik had het gemist op de televisie maar het was nadien voorhanden op het internet. Team Roompot werd een hele dag gevolgd, het begon al bij het ontbijt. Wat verwachtte de ploegleiding van de renners? Niet dat ze de koers gingen winnen. Team Roompot is eerder een opleidingsploeg die jonge gasten klaarstoomt voor later. De opdracht was klein: ééntje mee in de vroege ontsnapping. Het lukte.

De ene na de andere Roompot-renner verdween vroegtijdig in de ploegbus. Hun gezichten stonden sip. Ik moest denken aan een uitspraak van Greg Van Avermaet. Na zijn eerste Parijs-Roubaix gaf hij de hoop op ooit iets te kunnen betekenen in die koers. Vorige week won hij hem wel.

Rugnummer 198 meldt zich. „Ik ben kapot”, klaagt hij. Johan van der Velde, buschauffeur van de Nederlandse ploeg, vangt hem op. „Dat is niet erg, hoor.” Oud-prof Johan weet dat in het moderne wielrennen heel oude wetten gelden: een jonge coureur groeit alleen als hij tot op de grond toe afgebroken wordt.

Winnen met een gescheurd niertje is voor nog veel later.

Peter Winnen is oud-profwielrenner en schrijver.