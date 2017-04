Jon Ossoff, de hoop van Democratisch Amerika

Volgens president Trump (op Twitter) zou Jon Ossoff ‘een ramp’ zijn in het Congres. „ERG zwak op het gebied van misdaad en illegale immigratie, slecht voor banen en hij wil hogere belastingen”.

Democrat Jon Ossoff would be a disaster in Congress. VERY weak on crime and illegal immigration, bad for jobs and wants higher taxes. Say NO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017

Het tekent het belang dat Republikeinen en Democraten hechten aan de nagekomen verkiezingen in een kleine zuidelijke staat: de strijd om een zetel voor Georgia in het Huis van Afgevaardigden, die vrij kwam na de benoeming van Tom Price tot minister van gezondheid in Trumps kabinet.

In het door en door Republikeinse Georgia kreeg de Democraat Jon Ossoff dinsdag 48,1 procent van de stemmen, net niet genoeg voor een overwinning. Op 20 juni neemt hij het op tegen de overgebleven Republikeinse kandidaat Karen Handel, die rond 20 procent van de stemmen kreeg.

Ossoff is pas 30 – hij zou het jongste Congreslid zijn als hij wint. Hij werd geboren in het district dat hij nu wil vertegenwoordigen, als zoon van een uitgever en een politiek actieve moeder. Hij studeerde in Washington en aan de London School of Economics. Na een korte periode als politiek medewerker in het Congres richtte hij een productiebedrijf op dat zich vooral richt op documentaires over corruptie in derde wereldlanden.

Een Republikeinse SuperPac of politieke actiegroep zag hier aanleiding in voor een campagnefilmpje waarin een verband gelegd werd tussen Ossoff en Osama bin Laden. Dit omdat Ossoff voor filmpjes betaald werd door tv-netwerk Al Jazeera, volgens de Superpac een ‘spreekbuis voor terroristen’.

Ossoff werd ook hard aangevallen omdat hij niet in zijn eigen district woont. Ossoff zegt dat hij nu bij zijn vriendin wil wonen die studeert aan de universiteit in een nabijgelegen district.

Ten slotte kreeg Ossoff kritiek omdat hij zijn CV had aangedikt. Hij suggereerde bijvoorbeeld dat hij jaren toegang had tot topgeheime informatie terwijl dit maar vijf maanden het geval was.

De verkiezing van woensdag gold in het hele land als een referendum over Trump. Een week geleden was dat ook het geval met nagekomen verkiezingen in Kansas, waar de Republikeinen hun zetel net wisten te behouden. Voor Georgia nam Trump een automatisch telefoontje, een robocall, op dat Republikeinse kiezers moest opporren tegen Ossoff te stemmen, op één van de 11 Republikeinse kandidaten.

De zetel, die hoort bij een district in een voorstad van Atlanta, is sinds 1978 in Republikeinse handen. Ossoff had er kans doordat Trump niet heel goed ligt bij de klassiek-conservatieve bewoners ervan, en doordat jonge Democraten in het tijdperk Trump barsten van strijdlust. Ossoff wist 8,3 miljoen dollar aan campagnegeld bijeen te brengen, dat vrijwel geheel kwam van buiten Georgia.

Woensdag noemde Jon Ossoff het resultaat van de verkiezingen „nu al een opmerkelijke overwinning.”

„We trotseerden de slechte voortekenen, verpletterden verwachtingen en zijn nu klaar door te vechten en te winnen in juni.”

Maar de verwachting is dat Ossoff het in de tweede ronde veel moeilijker gaat krijgen, omdat de Republikeinse stem nu niet meer verdeeld is. En Republikeinen in Washington zullen Georgia bedelven onder campagnegeld.