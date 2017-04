Haags Hof komt Kiev ten dele tegemoet in zaak tegen Rusland

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft bepaald dat het geen maatregelen zal treffen tegen Rusland om dat land te bewegen de financiering en de bevoorrading van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne te staken. Wel stelt het Hof dat Rusland moet stoppen met de onderdrukking van de Krim-Tataarse minderheid op het in 2014 geannexeerde schiereiland en onderwijs in het Oekraïens daar mogelijk moet maken.

Daarmee komt het ICJ, het hoogste Hof van de Verenigde Naties, slechts ten dele tegemoet aan de eisen van Kiev in de zaak die het in januari tegen Rusland aanspande. Oekraïne beschuldigt Rusland van steun aan „illegale gewapende groepen”, daarbij noemde Kiev het neerhalen van de MH17 en het beschieten en bombarderen van Oekraïense burgers als voorbeelden van door Rusland gefaciliteerde terreurdaden.