Griet Op de Beeck schrijft Boekenweekgeschenk 2018

Ze noemt zichzelf in een reactie “zo’n snotneus nog in de wereld van de letteren”, maar toch valt Griet Op de Beeck nu al de eer te beurt om het Boekenweekgeschenk te schrijven. De bestsellerauteur van romans als Kom hier dat ik u kus is benoemd als geschenkauteur voor de Boekenweek 2018.

Met Op de Beeck koos de Stichting CPNB voor een verrassende naam. Vrijwel zonder uitzondering ging de opdracht de afgelopen decennia naar schrijvers met aanzienlijke oeuvres en lange ervaring, zoals recentelijk Tommy Wieringa, Esther Gerritsen en dit jaar Herman Koch. De 43-jarige Op de Beeck is pas vier jaar actief in de literatuur en schreef drie boeken. Overigens wordt ze ook pas de vierde vrouwelijke Boekenweekgeschenkschrijver in twintig jaar.

700.000 exemplaren

Een ideale geschenkauteur is ze in elk geval uit commercieel oogpunt: boekhandelaren hopen meestal op een populaire schrijver, om zo met een lokkertje extra klanten te trekken. De afgelopen twee jaar was Griet Op de Beeck in Nederland de best verkopende schrijver van Nederlandstalige fictie. In 2016 werden er van haar boeken gezamenlijk 200.000 exemplaren verkocht - in totaal staat de teller op 700.000.

Het grote verkoopsucces barstte los met Kom hier dat ik u kus (2014), dat binnen vier maanden na verschijning 100.000 keer gekocht werd. De roman, over een meisje dat tegen wil en dank functioneert in een moeilijk gezin en daar nog jaren de gevolgen van ondervindt, raakte bij veel lezers een snaar: bij mensen die in hun jeugd moesten knokken om er te mogen zijn en gezien te worden. De boeken boden hun soelaas, door de lichte toon, en vanwege de hoopgevende maakbaarheidsboodschap van Op de Beeck. Mensen zijn wezenlijk te veranderen, zei ze eens in NRC: “Ik ben er het levende bewijs van.”

Ongevraagd meereizen

De opdracht om het Boekenweekgeschenk te schrijven heeft haar “aangegrepen”, zei Op de Beeck in een reactie. Ze gaat “proberen om een boekje te maken dat het waard is om zomaar ongevraagd mee te reizen met elk exemplaar dat tijdens die periode over de toonbank gaat”. De Boekenweek vindt komend jaar plaats van 10 tot en met 19 maart. Van het Boekenweekgeschenk van dit jaar, Makkelijk leven van Herman Koch, waren ruim 650.000 exemplaren in omloop.