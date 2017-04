Gemeente haalt namen ‘foute’ Nederlanders van monument

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de namen van vier Nederlanders verwijderen van een oorlogsmonument in de stad. Zij blijken na onderzoek ‘fout’ te zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, zo bevestigt de gemeente na berichtgeving in het Algemeen Dagblad.

De namen staan in het Sijtwende Park op een gedenkteken ter nagedachtenis aan meer dan vierhonderd slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Het SS-verleden van de drie van hen kwam aan het licht na onderzoek door de plaatselijke Historische Vereniging. Een vierde persoon bleek als zwarthandelaar goederen te hebben verkocht aan de nazi’s. Het NIOD heeft het verleden van de vier bevestigd.

Gebaseerd op bevolkingsregister

Volgens de gemeente konden de namen er op komen doordat de makers van het monument zich baseerden op het gemeentelijk bevolkingsregister uit de oorlog. Er werd gekeken naar bewoners uit Leidschendam en Voorburg die waren omgekomen zonder de manier waarop in alle gevallen te kunnena achterhalen.

“Dat is lastig. Je moet verschillende lijsten en diverse archieven nagaan”, zegt een woordvoerder namens de gemeente. “Dat is een arbeidsintensieve klus en deze namen zijn er tussendoor geglipt. Gelukkig heeft de Historische Vereniging dat na grondig onderzoek kunnen herstellen.”

Een historicus van het NIOD noemt het tegenover het AD “slordig” dat het kwartet überhaupt ooit een plek op het monument heeft gekregen. “Ook bij het geven van straatnamen adviseren wij gemeenten altijd: check bij het Nationaal Archief of daar niet een dossier over iemand ligt.”