Filmoverzicht: ‘Voor elkaar gemaakt’ is ergste Nederromkom

●●●●● The Other Side of Hope: Tragikomedie Net als Kaurismäki’s vorige film Le Havre (2011), die ook ging over de vluchtelingenproblematiek en medemenselijkheid, draait het in The Other Side of Hope om goed doen, onbaatzuchtigheid, vreemden helpen en wat mensen bindt. Dat doet de Finse regisseur Kaurismäki zonder veel omhaal van woorden en vaak zelfs helemaal zonder taal.

Ondanks de thematiek heeft The Other Side of Hope een lichte, uit duizenden herkenbare Kaurismäki-eske toon. Zijn gortdroge humor zorgt ervoor dat de humanistische boodschap nooit drammerig aanvoelt. Lees de recensie: Droogkomische boodschap die nooit drammerig wordt The Other Side of Hope. Regie: Aki Kaurismäki. Met: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen..

Films van de Finse regisseur herken je direct. Dit zijn de vaste ingrediënten van een vintage Kaurismäki: Bouw je eigen Kaurismäki

●●●●● 20th Century Women: Zedenkomedie Na Beginners is dit Mike Mills’ tweede semi-autobiografische film, dit keer geïnspireerd door het leven van zijn moeder. Deze licht in het leven teleurgestelde, maar humoristische vrouw wordt gespeeld door een fantastische Annette Bening. Omdat Dorothea (Bening) Jamie pas op veertigjarige leeftijd kreeg en alleenstaand is, wil zij graag dat Abbie en Julie, Jamies platonische vriendinnetje, hem leren hoe een goede man te zijn. Een zachtmoedige timmerman die het huis verbouwt, fungeert als rolmodel. 20th Century Women, dat zich afspeelt in Santa Barbara anno 1979, gaat over al deze mensen en hun geschiedenis en toekomst – zeer knap hoe Mills die veelstemmigheid speels vormgeeft en in balans houdt. Lees de recensie: De opvoeding van een feministische man 20th Century Women. Regie: Mike Mills. Met: Annette Bening, Lucas Jade Zumann, Greta Gerwig, Elle Fanning, Billy Crudup..

●●●●● Before I Fall: Tienerfilm In Before I Fall wordt Sam, het mooiste meisje van de klas en lid van zo’n vals meisjeskwartet dat in highschoolfilms de kantine terroriseert, telkens wakker op de ochtend van haar sterfdag. De vriendinnen bezoeken die avond een huisfeest bij een vroeger speelvriendje op wie Sam nu neerkijkt. Daar komt het tot een aanvaring met hun favoriete pestobject; later volgt een fataal auto-ongeluk. Sam reageert op haar wederopstandingen als Bill Murray in Groundhog Day: beurtelings verbaasd, opgetogen, recalcitrant en gedeprimeerd. Waarna ze haar omgeving – gezin, vrienden, klasgenoten – serieus gaat exploreren. Dat leidt niet tot oorspronkelijke inzichten, maar de puber kan anderszijds ook niet vaak genoeg horen dat treiteren mensen beschadigt en dat pesters vaak zelf gefrustreerd zijn. En al wordt Sams wereld niet bevolkt door personen maar door types, het happy end van Before I Fall is voor Hollywoodbegrippen prijzenswaardig zwaarmoedig. Lees de recensie: Tienerversie van Groundhog Day Before I Fall. Regie: Ry Russo-Young. Met: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller..

●●●●● The Boss Baby: Animatie Een babyfabriek in de wolken. Dat idee hing kennelijk in de lucht: vlak na de vervelende animatiefilm Storks, waar ooievaars zo’n fabriek runnen, doen in het veel betere The Boss Baby vroegoude babymanagers datzelfde. Als de vraag naar baby’s op aarde slinkt, gaat zo’n mini-manager undercover op onderzoek bij het gezin van de zevenjarige Tim. Die ziet als enig kind met lede ogen aan hoe dat babybroertje hem opzijschuift en zijn ouders uitwoont. Als Tim de ware aard van de ‘boss baby’ ontdekt, gaan ze na allerlei gesteggel samen op avontuur en ontluikt de bromance alsnog. Lees de recensie: Bromance met je babybroertje The Boss Baby. Regie: Tom McGrath.

Lees ook het interview met stemacteur Alec Baldwin: ‘Bazige baby is net Trump’

●●●●● Voor elkaar gemaakt: Romkom Voor elkaar gemaakt is de consequentie van een grofkapitalistische opvatting van filmmaken. Het is een film in steekwoorden: een romantische komedie over een zaaddonor wiens zaadleiders worden doorgebeten door de fret van zijn broer en die vervolgens verliefd wordt op de vrouw van wie hij denkt dat ze zijn kind draagt. Spierwit; hetero-normatief; zowel seksistisch als seksfobisch. Er speelt een aantal steengoede acteurs in mee die regelmatig met hun mond vol tanden staan, omdat de oneliners van dialogen hun geen andere mogelijkheid bieden dan met de rem erop te spelen, na elk zinnetje een pauze te laten vallen en verwilderd te hopen dat hun tegenspeler de scène kan redden. Lees de recensie: Nederromkom op zijn ergst Voor elkaar gemaakt. Regie: Martijn Heijne. Met: Loes Haverkort, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Roeland Fernhout..

●●●●● Hotel de grote L.: Kinderfilm Bij de verfilming van Sjoerd Kuypers Zilveren Griffel-winnende Hotel de grote L, die zowel in NRC als de Volkskrant vijf ballen kreeg, is iets goed misgegaan. Een beetje vreemd is dat wel, want Kuyper bewerkte zelf zijn boek tot scenario. Het verhaal begint als de kettingrokende vader (Frank Lammers) van het jongetje Kos (Julian Ras) een hartaanval krijgt en in het ziekenhuis belandt. Het is aan Kos en zijn zussen om het familiehotel draaiende te houden. Ondertussen moet hij ook omgaan met zijn gevoelens voor een leuk meisje en een Ajax-scout imponeren. Wat op papier werkt, wordt in de film potsierlijk. Lees de recensie: Goed kinderboek, slechte kinderfilm Hotel de grote L. Regie: Ineke Houtman. Met: Frank Lammers, Julian Ras, Abbey Hoes, Bente Fokkens, Linde van der Storm..

●●●●● Chez nous: Drama Zo direct politiek geëngageerd als Chez nous van de Frans-Belgische regisseur Lucas Belvaux zijn films maar zelden. De film van Belvaux, die eind februari in de Franse bioscopen kwam, is bedoeld als een directe interventie in de strijd om de Franse presidentsverkiezingen en wil waarschuwen voor de opmars van het Front National van Marine Le Pen. Die partij doet zich graag voor als een acceptabel populistisch alternatief voor de gevestigde partijen en zou het extreem-rechtse verleden hebben afgeschud. Maar dat is allemaal bedrog, als we mogen afgaan op Chez nous. Lees de recensie: In de val van het Front National Chez nous. Regie: Lucas Belvaux. Met: Émilie Dequenne, Catherine Jacob..

●●●●● Aloys: Arthouse Dat feestje buiten, daar hoeft Aloys niet zo nodig een uitnodiging voor. Na afloop gaat iedereen toch weer eenzaam naar huis. In Aloys, het speelfilmdebuut van de Zwitserse regisseur Tobias Nölle, staat privé-detective Aloys er na de dood van zijn vader alleen voor. Vervelend als je contactgestoord bent: Aloys houdt alles het liefst indirect. Lees de recensie: Einzelgänger uit zijn grot gelokt Aloys. Regie: Tobias Nölle. Met: Georg Friedrich, Tilde von Overbeck..

Lees ook het interview met regisseur Tobias Nölle: Gezellig samen naar ons schermpje staren