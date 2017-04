Erik Staal wordt nog twee weken gevangengehouden

Oud-topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia moet nog twee weken langer in voorlopige hechtenis blijven. Staal werd op 3 april gearresteerd op verdenking van verduistering van zo’n 1,2 miljoen euro van de Housing Association South Africa (HASA), een stichting waar hij enig bestuurder van was.

De rechtbank in Rotterdam heeft Staals voorarrest woensdag met 90 dagen verlengd, maar hij wordt op 3 mei onder voorwaarden voorlopig vrijgelaten, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Staal moet zijn paspoort inleveren en mag Nederland niet verlaten. De reden waarom Staals voorlopige hechtenis wordt geschorst, heeft de rechtbank niet bekendgemaakt. Eerder was Staals voorarrest al met twee weken verlengd. Het onderzoek is nog in volle gang, volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De 66-jarige Staal moest begin 2012 bij Vestia aftreden, omdat de woningcorporatie bijna ten onder ging aan miljardenspeculatie met derivaten (renteverzekeringen). Hij heeft voor één miljoen euro eigen geld met Vestia geschikt zonder aansprakelijkheid voor het drama te erkennen.

Staal was ook jarenlang bestuurder van HASA, een stichting die in de jaren negentig sociale huurwoningen in het Zuid-Afrikaanse Oos-Londen liet bouwen. Met valse stukken zou Staal zo’n 1,2 miljoen euro aan deze stichting hebben onttrokken. HASA had onder meer een luxe villa in Johannesburg die op naam van Staal stond en werd verhuurd aan een medewerker. Deze medewerker maakte de huur, die door Vestia en corporatiekoepel Aedes werd betaald, over aan Staal zelf, heeft hij onlangs tegenover De Telegraaf bevestigd.

De advocaat van Staal, Kim van Hoogmoed, mag en wil geen commentaar geven, zegt ze.

De zus van de ex-vrouw van Staal, Marianne E., wordt in deze zaak net als Staal verdacht van witwassen. Ze werkte ruim drie decennia bij het Europees Parlement, had een ambtelijke functie bij de beveiliging en is sinds vorig jaar met pensioen.