Doordeweeks is hij wiskundedocent, in het weekend bouwt hij dieren van lego

Sommige mensen slagen erin betaald te krijgen voor datgene wat ze het liefste doen. Zij hebben ‘van hun passie hun beroep gemaakt’, ‘jagen hun dromen na’, en hoeven daardoor ‘nooit een dag te werken’.

Behoor jij niet tot de gelukkigen? Dan ben je niet alleen. Volgens een onderzoek uit 2014 van Arnold Bakker, hoogleraar werk- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit, voelt slechts 13 procent van de Nederlanders dagelijks bevlogenheid in zijn werk. Dat is logisch, want lang niet elke hobby kan worden omgezet in een betaalde baan. Maar niet getreurd: voor al die mensen bestaat er een prima alternatief. Maak kennis met de side hustle.

De side hustle, om meteen een hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen, is niet hetzelfde als een bijbaan. Het moet iets zijn dat je zelf creëert en waar je de volledige controle over hebt. Tenminste, als het aan de Amerikaanse journalist Chris Guillebeau ligt. Hij is de maker van Side Hustle School, een dagelijkse podcast waarin hij iedere keer een ander project bespreekt. Zo was er een keer een Brit die eigenaar is van een bouwbedrijf, maar ook geld verdient met recensies over visaquariums. Een andere aflevering gaat over een vrouw die roofdierwerende jasjes voor kippen ontwerpt.

Zijn persoonlijke favoriet: een huismoeder en voormalig lerares die videotutorials maakt waarin ze vluchtelingen voorbereidt op het Amerikaanse burgerschap. „Die side hustle heeft alles”, aldus Guillebeau. „Ze zet zich in voor mensen die haar hulp hard nodig hebben en er gratis gebruik van kunnen maken, maar verdient er zelf ook aan. De advertentie-inkomsten van haar YouTube-kanaal bedragen zo’n 1.900 euro per maand.”

Ervaringsdeskundige

Ook de Nederlandse Jennifer Delano (33) startte haar side hustle vanuit de behoefte iets ‘goeds’ te doen. Ze zat eigenlijk helemaal niet te wachten op nog meer werk. „Ik run een pr-bureau voor middelgrote en kleine bedrijven. Momenteel heb ik een baby, dus moest ik wat gas terugnemen.” Toch beheert ze tegenwoordig ook de website Pestenisnietleuk.nl. Ze geeft trainingen over pesten en verkoopt een kaartspel waarmee het onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden. „Het begon toen ik mijn dagboek online publiceerde. Ik ben vroeger gepest en wilde kinderen van nu de boodschap meegeven: het wordt beter als je ouder bent. Mijn verhaal werd opgepikt, en media wisten me steeds vaker te vinden als ervaringsdeskundige. Toen heb ik besloten er serieus werk van te maken.”

Hoewel ze veel voldoening haalt uit de trainingen die ze geeft, zou ze haar werk als pr-agent niet willen opgeven. „Ik houd óók van scoren, van targets halen. Je kunt geen kinderhoofdjes tellen en zeggen: zóveel heb ik er gered. Het zijn totaal verschillende manieren van werken. En dat maakt het voor mij juist leuk.”

Een goede side hustle biedt je mogelijkheden die je normale baan je niet verschaft – creatief bezig zijn, bijvoorbeeld, of de kans andere mensen te helpen – maar levert daarnaast ook geld op. Guillebeau: „Anders hebben we het over een hobby. En hobby’s kosten alleen maar geld.”

Michaël Pattiruhu (41) kan hierover meepraten. Zijn hobby, lego, is behoorlijk kostbaar. De oplossing dient zich aan als Pattiruhu voor hemzelf en zijn vriendin op een dag twee legohonden maakt: een beagle voor haar, een dobermann voor hem. „We namen ze mee naar Legobeurzen en kregen er veel complimenten over. Toen ben ik op bestelling legohuisdieren gaan maken.”

Pattiruhu werkt doordeweeks als wiskundedocent, de dieren maakt hij in het weekend. Momenteel is hij bezig met een bulldog voor een klant in San Francisco. „Erg winstgevend is het nog niet, omdat ik lang niet alle werkuren doorbereken in de prijs. Maar ik vind het leuk om met mijn hobby bezig te zijn zonder dat het mij geld kost. En anders vraag ik de volgende keer gewoon wat meer.”

Precies dat is volgens Guillebeau nou juist het mooie aan een side hustle: er zijn geen risico’s aan verbonden. Levert je project niets op, dan ga je gewoon iets anders doen. „Tegenwoordig is het hip om ondernemer te zijn en een start-up te beginnen. Daar is niks mis mee, maar lang niet iedereen wil zijn baan en vaste inkomen opgeven voor een goed idee. Misschien heb je een gezin te onderhouden, of heb je simpelweg geen interesse in het fulltime ondernemerschap.”

Soms worden de nevenactiviteiten zo succesvol dat het project niet meer naast een fulltime baan kan bestaan. Het overkwam Jochem Tuin (42), voormalig eigenaar van aquariumwebwinkel Aquareus. In 2008, het jaar dat de webwinkel werd opgericht, ervaart hij niet veel uitdagingen meer in zijn baan als ICT’er. Als hobby heeft hij thuis een zeeaquarium en daardoor ook een behoorlijk netwerk in de aquariumbranche. Hij besluit er werk van te maken. „Ik importeerde spullen uit China die hier niet te krijgen waren: verlichting, waterfilters.”

Huiskamer vol dozen

Al snel stond de hele huiskamer vol met dozen. De orders stroomden binnen, zowel van winkels als particulieren. Inmiddels vraagt de webwinkel zo veel tijd dat Tuin merkt dat hij er minder plezier in krijgt. „Ik kon het niet meer combineren met mijn baan. Wat doe je dan? Toch je droom najagen en fulltime met de webwinkel verder? Ik durfde het niet aan. Ik heb een gezin en wilde niet mijn inkomen en vaste contract opgeven. Dus in 2013 heb ik de boel verkocht.”

Het is een verhaal dat Guillebeau vaker hoort. „Soms heb je de mogelijkheid van je side hustle je main hustle te maken. Of je die sprong ook moet wagen, is uiteraard een persoonlijke keuze. Maar mocht je het doen: ga dan na een tijdje ook weer op zoek naar een nieuwe side hustle. Altijd in beweging blijven, dat houdt het leuk.”