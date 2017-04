Dijkhoff wil smokkel naar gevangenis bestraffen

Het naar binnen smokkelen van goederen in gevangenissen wordt strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel dat demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) woensdag heeft gepresenteerd. Een bezoeker die bijvoorbeeld een telefoon of gereedschap naar binnen smokkelt, riskeert dan een gevangenisstraf van een half jaar of een boete van maximaal 8.200 euro.

Nu kan zulke smokkel van legale goederen vaak hooguit bestraft worden met een toegangsverbod. Het is pas strafbaar als de smokkel heeft bijgedragen aan een ander strafbaar feit, zoals een ontsnapping. Het naar binnen brengen van illegale goederen zoals harddrugs of wapens kan ook worden bestraft, maar puur wegens het bezit daarvan.

Drones

In een toelichting op de wet schrijft Dijkhoff dat er steeds nieuwe manieren worden gevonden om voorwerpen bij gevangenen te brengen.

“Voorbeelden zijn mini-telefoons die in tennisballen over de gevangenismuur worden gegooid en drones die worden gebruikt om bijvoorbeeld mobiele telefoons of gereedschappen naar binnen te brengen.”

Doorgaans zijn demissionaire bewindslieden terughoudend met het presenteren van nieuwe wetten, maar Dijkhoff had voor de Tweede Kamerverkiezingen al toegezegd om dit wetsvoorstel in te dienen, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Hiermee voldoet hij dus aan een eerdere toezegging van de Kamer, toen het kabinet nog niet demissionair was.”

De Kamer zwijgt over asiel tot er een nieuw kabinet is. Bijna alles is controversieel, Dijkhoff hoeft zich amper te verantwoorden. Lees ook: De Kamer laat Dijkhoff zijn gang gaan

Het wetsvoorstel is nu openbaar gemaakt om betrokken organisaties, zoals het OM en de rechtspraak, de mogelijkheid te geven om te reageren. Daarna wordt het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Pas daarna zal de Tweede Kamer het bespreken.