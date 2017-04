De man die uit frustratie het internet uitvond

Robert Taylor, de man die wordt gezien als een van de vaders van het internet en de moderne computer, is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden in zijn huis in San Francisco. Hij leed aan de ziekte van Parkinson. Onder zijn leiding ontstond in 1966 Arpanet, de voorloper van het internet.

Taylors uitvinding kwam voort uit frustratie. Als afdelingshoofd bij het Pentagon was hij verantwoordelijk voor drie onderzoeksprojecten op verschillende plekken in de VS, en voor elk project had hij een verschillende computerterminal nodig. Taylor besloot dat zijn departement één computernetwerk nodig had waar alle projecten op konden worden aangesloten. Hij kreeg zijn meerdere zover voor de ontwikkeling daarvan een miljoen dollar vrij te maken.

Onder Taylors leiding zou Arpanet ontwikkeld worden. Daarop werden steeds meer computers aangesloten, en Arpanet zou later uitgroeien tot het internet zoals we dat nu kennen. Over Taylors rol daarin schrijft The New York Times: „Zoals bij veel uitvindingen, is het internet het resultaat van vele handen werk. Maar misschien verdient niemand meer erkenning voor die wereldveranderende technologische ontwikkeling dan Robert Taylor.”

Taylor was ook betrokken bij de ontwikkeling van de computermuis. In dienst van NASA was hij verantwoordelijk voor het regelen van financiering voor projecten van Douglas Engelbart van het Stanford Research Institute, die de interactie tussen computer en mens onderzocht. Dankzij de financiering van Taylor kon Engelbart de moderne muis ontwerpen, zoals wij die tegenwoordig nog gebruiken.

Na zijn periode bij het Pentagon, waar hij in 1969 opstapte uit onvrede over de Vietnamoorlog, werkte Taylor voor Xerox. Daar ontwikkelde hij een personal computer, de Alto. De software die Taylor en zijn team daarvoor ontwierpen, inspireerde later ontwikkelaars van Microsoft en Apple. Ook was hij betrokken bij een van de eerste zoekmachines in de jaren negentig, AltaVista.