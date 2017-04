De familie doet het als altijd samen

„Je moet natuurlijk bidden om vrede. Maar mijn vader toont leiderschap, en dat zag je in Syrië, dat zag je in Afghanistan. Je moet ruggegraat hebben als je met afschuwelijke dictators wilt afrekenen.” Aldus Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president en topman van de Trump Organization, op Paasmaandag tegenover Fox News – staande voor het Witte Huis.

Eric is niet de enige Trump bij wie de buitenlandpolitiek van vader Donald en bedrijfsvoering voor de familiefirma naadloos in elkaar overvloeien. Dinsdag bleek dat Erics zus Ivanka, adviseur van de president en eigenaar van het merk Ivanka Trump, van de Chinese regering toestemming verwierf voor de verkoop van drie van haar productlijnen in China. De toestemming kwam op 6 april, de dag dat Ivanka aanzat bij het diner tijdens het bezoek van de Chinese president Xi aan Trump op landgoed Mar-a-Lago.

Trumps kinderen doen bijna honderd dagen na diens aantreden weinig moeite de provisorische scheidslijn tussen Trumps zakelijke imperium en zijn presidentschap te respecteren. Steeds blijkt hoezeer familiebedrijf en First Family-schap voor hen verknoopt zijn. De familie heeft altijd alles samen aangepakt, dus waarom dan dit niet, zo lijken ze te denken.

Ivanka zou zich, zo kondigde Trump na zijn aantreden aan, concentreren op haar kinderen. In plaats daarvan heeft ze nu, net als haar man Jared Kushner, een officiële positie als adviseur van haar vader. Net als haar vader heeft Ivanka haar verzameling merken ondergebracht in een blind trust, die buiten haar om geleid wordt. Maar zij bleef eigenaar. Ivanka Trump Marks LLC timmert internationaal stevig aan de weg, terwijl Ivanka via spontaan ogende Instagram-foto’s én officiële persmomenten aan haar vaders zijde haar imago van werkende moeder etaleert en daarmee de marktwaarde van haar merk vergroot.

Na de verkiezingen waarschuwden ethisch juristen al dat het voor de Trumps ingewikkeld zou worden belangenverstrengeling te vermijden. Het is de naam Trump die de meerwaarde vormt van het ondoorzichtige web licenties en bouwprojecten van de familie. Ook al trekt de president zich terug uit zijn bedrijf, de macht en status van het presidentschap vergroten zijn verdienvermogen.

Terwijl critici betoogden dat alleen verkoop daarom een echte scheidsmuur zou opleveren, gaf Trump zijn imperium via een trustconstructie in beheer aan zijn zoons.

Don jr. en Eric zeggen sindsdien dat hun vader niet meekijkt bij de bedrijfsvoering. Anderzijds manifesteren ze zich als deel van diens presidentschap. Ze voeren via Twitter campagne voor hun vaders beleid en waren bijvoorbeeld aanwezig bij een politieke gebeurtenis waar ze als toplieden van de Trump Organization niets te zoeken hadden: de voordracht van Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof.

Ondertussen blijft Trump datgene weigeren wat inzicht zou kunnen geven in zijn zakelijke belangen: het vrijgeven van zijn belastingaangifte. Voorafgaand aan het verstrijken van de aangiftetermijn voor particulieren werd dit weekend in verschillende Amerikaanse steden gedemonstreerd tegen Trumps weigering. Maar de aangifte blijft privé, zei perschef Sean Spicer maandag. Trump twitterde boos over de demonstraties.

Trump verloor de grens tussen privaat en publiek afgelopen maanden regelmatig uit het oog. Hij voer op Twitter uit tegen de warenhuisketen Nordstrom, die Ivanka-producten uit het schap haalde.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

Hij ontving de leiders van China en Japan op zijn buitenverblijf Mar-a-Lago, tevens een club met betalende leden, voor wie de nieuwe president het lidmaatschapsgeld maar meteen verdubbelde. De Democraat Elijah Cummings, afgevaardigde voor de staat Maryland, verzuchtte onlangs:

„Soms denk ik dat de president het verschil niet begrijpt tussen zakenman zijn en de publieke zaak dienen. Hij denkt dat hij zijn leven zo kan inrichten als hij al vijftig jaar doet.”

Eric Trump ziet, zo zei hij bij een werkbezoek aan een van Trumps Schotse golfbanen tegen The Telegraph, hiervan alleen het voordeel; familieleden kunnen Trump immers de waarheid zeggen en daardoor in de regering waardevol zijn.