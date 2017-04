Cavusoglu: expres fouten in referendumrapport OVSE

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlet Cavusoglu zegt dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) fouten heeft gemaakt in haar rapport over het Turkse referendum. Hij vermoedt dat die fouten expres zijn gemaakt. Dat meldt persbureau Reuters. In het rapport werd kritiek geuit op de gang van zaken tijdens het referendum, waar Turkse kiezers met een nipte meerderheid van 51 procent stemden om de Turkse president meer macht te geven.

Cavusoglu noemt de observaties van de OVSE “niet objectief” en “partijdig”. De OVSE concludeerde in het rapport dat de stemprocedures rond het referendum niet aan internationale standaarden hebben voldaan. Het gebruik van niet-gewaarmerkte stembiljetten, dat de kiescommissie toestond, zou controle op fraude lastig hebben gemaakt. Ook laakte de OVSE de onevenredige ruimte die de ja-campagne kreeg ten opzichte van de nee-campagne.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde op het rapport met de opmerking dat de OVSE “zijn plek moet kennen”.

Het referendum betreft een grondwetswijziging om onder andere de positie van premier op te heffen. In plaats daarvan worden meer taken overgeheveld naar de president. Het nieuwe systeem wordt ingevoerd na de parlements- en presidentsverkiezingen die in 2019 plaatsvinden. De president die dan verkozen wordt mag maximaal twee termijnen van vijf jaar aanblijven, dus tot 2029.

Erdogan

Erdogan heeft in een interview met CNN op dinsdag gezegd dat hij “geen dictator is”, want “waar een dictatuur bestaat, heb je geen presidentieel systeem nodig”. Hij maakte zich in het interview weinig zorgen over de kleine marge waarmee hij het referendum gewonnen heeft. “Ik ben voetballer geweest. Het maakt niet uit of je met 1-0 of 5-0 wint, het doel is om te winnen.”

Hij haalde boos uit naar de Europese Unie, die Turkije “54 jaar lang aan de poorten heeft laten wachten”. De EU zou zich niet aan haar beloften hebben gehouden. “Wanneer de EU dat doet, dan kunnen we praten.”

Klachten over referendum

De Turkse kiesraad buigt zich nu over de klachten die de Turkse oppositie heeft ingediend over het referendum, meldt Reuters. De klachten komen onder andere van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. De HDP noemde het referendum op woensdag “onwettig”. Het ja-kamp zou zich schuldig hebben gemaakt aan schending van de grondwet. Daarom wil het HDP dat het referendum nietig wordt verklaard.

De Turkse premier Binali Yildirim zei op woensdag dat het indienen van de klacht het goed recht van de HDP is. Het oproepen tot demonstraties is dat echter niet, aldus Yildirim. Oppositiegroepen riepen nee-stemmers de afgelopen dagen op om onder andere in Istanbul te protesteren. Daar gaven duizenden mensen gehoor aan.