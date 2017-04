Brits Lagerhuis stemt voor vervroegde verkiezingen

Het Britse Lagerhuis heeft zoals verwacht met ruime meerderheid voor het voorstel van premier Theresa May gestemd om vervroegde verkiezingen te houden. Dat meldt persbureau Reuters. Met 522 voor-stemmen en 13 tegen is de benodigde tweederde meerderheid ruimschoots gehaald. Er waren ook enkele onthoudingen.

Het plan van May kwam dinsdag onverwacht. Eigenlijk zouden de verkiezingen pas in 2020 plaatsvinden. Nu kunnen de Britten op 8 juni hun stem uitbrengen. Eerder hield May nog bij hoog en laag vol geen vervroegde verkiezingen te willen.

May wil met de verkiezingen een sterker Brexit-mandaat krijgen. Ze hoopt na de verkiezingen meer zetels te hebben met de Conservatieven.

Als dat lukt, zullen meer kritische stemmen over de Brexit-koers verstommen. May gokt er bijvoorbeeld op dat de grootste oppositiepartij Labour in juni groot verlies lijdt. In de laatste peilingen staan de Conservatieven van May ruim 20 procentpunten voor op Labour.

Voor een tweederde meerderheid moest Labour instemmen met de vervroegde verkiezingen. Corbyn liet dinsdag echter al weten het plan te steunen, waardoor de goedkeuring van het Lagerhuis slechts een formaliteit leek.