‘Bazige baby is net Trump’

Alec Baldwin (59) kijkt peinzend naar de promotieposter van The Boss Baby. Onder de woorden ‘GEBOREN LEIDER’ is een kwaadaardig baby’tje getekend, gestoken in een zwart maatpak. De gelijkenis met Donald Trump is onmiskenbaar, geeft Baldwin toe. „Vooral dat schrijnende gebrek aan vreugde.”

Regisseur Tom McGrath van animatiefilm The Boss Baby ontkent elk verband tussen de bazige baby en de president. De film was klaar voor de verkiezingen, bezweert hij – McGrath wil geen conservatieve ouders voor het hoofd stoten. Maar stemacteur Baldwin schroomt niet om te fantaseren over Trump als klein kind. „Er moet vreugde en geluk zijn geweest, ook voor hem. Opeens hield het op, net als in The Boss Baby. Toen is hij zijn eigen fantasiewereld gaan scheppen, om zijn dromen van geld en macht na te jagen.”

In het wekelijkse tv-programma Saturday Night Live speelt Baldwin met overtuiging – en overdrijving – namelijk ook nog eens Donald Trump. De acteur is dus voortdurend bezig met de president die hij ooit niet grappig, saai en een loser heeft genoemd. Geen wonder dat het tijdens een gesprek in Beverly Hills vooral over politiek gaat.

In tegenstelling tot zijn rechtse broer Stephen – met wie hij niet langer contact heeft – staat Alec Baldwin bekend als een progressieve activist. Maar zo ziet hij zichzelf momenteel niet. „Ik word vaak bedankt voor mijn rol in ‘het verzet’. Nee, mijn rol is om te vermaken, puur entertainment, sorry.”

Door links én rechts wordt hij te serieus genomen, vindt Baldwin. Trump maakt zich op Twitter kwaad over hem, terwijl hij wellicht meer aandacht moet hebben voor de Russische president. Progressieve critici verwijten Baldwin dan weer dat hij met zijn humor Trump tijdens diens kandidatuur voor het presidentschap ‘humaniseerde’. „Ze houden me verantwoordelijk. Ik zou hem minder erg hebben gemaakt, meer verkiesbaar. Onzin. Ik wilde mensen aan het lachen maken. Gelukkig word ik ook bedankt. Het helpt ons door deze vreselijke tijd heen, zeggen ze.”

Trump blijft voor hem een raadsel. „Als kandidaat was hij gemeen en dat is hij gebleven. Zelfs als hij wint, is hij niet happy. Kijk naar sport. Je voert strijd, iemand wint, dan schud je elkaar beleefd de hand.” Trump opereert anders, tot Baldwins verwondering. „Hij won. En bleef net zo bitter. Ik speel een gast die zich hoe dan ook ellendig voelt.” Baldwin kijkt alsof hij een ingeving heeft. „Dat is toch anders dan The Boss Baby. Die maakt wél een zekere emotionele ontwikkeling door.”