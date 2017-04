Appartementencomplex Veendam verwoest door explosie

Een appartementencomplex in het Groningse Veendam is verwoest door een explosie, zo meldt de Groningse brandweer. De oorzaak van de ontploffing in het gebouw, dat op de kruising van de Julianalaan en de Bernhardlaan staat, is voor alsnog onduidelijk. Er is nog niets bekend over eventuele slachtoffers.

Volgens de brandweer is er instortingsgevaar. RTV Noord meldt dat het om het dak van het pand gaat. Op foto’s is veel schade zichtbaar. Er zou een traumahelikopter ter plaatse zijn.

