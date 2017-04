Valverde wint voor vijfde keer Waalse Pijl

De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde is woensdag voor de vierde keer op rij en vijfde keer in totaal winnaar geworden van de Belgische wielerkoers de Waalse Pijl. Tijdens de beklimming van de steile Muur van Hoei zette de renner de laatste paar honderd meter voor het einde een sprint in, en kwam juichend de finish over. De Ier Daniel Martin eindigde met één seconde achterstand als tweede, voor de Belg Dylan Teuns.

Een tijdlang reed de Luxemburger Bob Jungels in zijn eentje vooraan. Na de tweede klim van de Muur haalde hij de Italiaan koploper Alessandro De Marchi in, en breidde zijn voorsprong vervolgens uit tot vijftig seconden. Tot de derde en laatste beklimming van de muur van Hoei had hij nog een kleine halve minuut ruimte, maar verloor tijdens de laatste kilometer zijn momentum en werd ingehaald door de topgroep.

Ardennenklassieker

Na een paar schermutselingen onder andere tussen de jonge Fransman Gaudu en de Italiaan Ulissi brak de 36-jarige Valverde uit de kopgroep, en finishte na een koers die meer dan vijf uur en een kwartier duurde als eerste. Rob Gesink eindigde op de vijftiende plek als beste Nederlander. Eerder werd de Nederlandse Anna van den Breggen winnaar bij de vrouwen.

De Waalse Pijl is de eerste van twee Ardennenklassiekers die deze week verreden worden. Zondag volgt nog Luik-Bastenaken-Luik, de traditionele afsluiter van het voorjaarsseizoen in West-Europa. Wout Poels won die koers vorig jaar.