AkzoNobel wil binnen een jaar opsplitsen

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel heeft in een strategiebericht laten weten een andere koers te gaan varen. De afdeling Specialty Chemicals wordt binnen een jaar afgesplitst als zelfstandig bedrijf, waarbij de netto opbrengst grotendeels naar de aandeelhouders gaat. Het is nog niet zeker of het nieuwe bedrijf ook een beursnotering krijgt.

Daarbovenop wordt dit jaar nog eens 1 miljard euro uitgekeerd aan aandeelhouders, via een speciaal dividend. Het reguliere dividend gaat omhoog met 50 procent, waardoor aandeelhouders dit jaar nog eens 600 miljoen euro krijgen. Tot slot worden de winstdoelen verder aangescherpt. Topman Ton Büchner liet in een verklaring weten dat de nieuwe strategie zal leiden tot “significante aandeelhouderswaarde op korte, middellange en lange termijn”.

De afsplitsing van Specialty Chemicals moet 50 miljoen euro in kosten gaan schelen; dit komt naast nog eens 150 miljoen aan structurele besparingen die AkzoNobel wil doorvoeren. Verder wil AkzoNobel de komende drie jaar 1 miljard euro investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten.

Overnameprooi van PPG

AkzoNobel is het doelwit van een overnamebod door de Amerikaanse branchegenoot PPG, maar het Nederlandse concern wees het vijandige bod reeds twee keer af. Dit tot grote onvrede van een groep aandeelhouders, onder leiding van het activistische Elliott Advisors. De koerswijziging wordt gezien als een poging om ontevreden aandeelhouders, zoals Elliott, aan boord te houden.

Het is de grootste uitdaging voor Akzo-topman Ton Büchner, die ervoor moet zorgen dat ‘s werelds derde verffabrikant niet in handen zal vallen van de nummer twee.

Lees ook het profiel van Ton Büchner: Techneut met een duidelijk strijdplan

Goede kwartaalcijfers

De koerswijziging werd bekendgemaakt op hetzelfde moment dat AkzoNobel de eerste kwartaalcijfers van 2017 presenteerde. In de eerste drie maanden van dit jaar deed het chemiebedrijf goede zaken. Het zag de omzet groeien met 3,6 miljard euro, terwijl de winst met 240 miljoen euro stabiliseerde.

Bij Decorative Paints was de omzetgroei fors: er werd 7 procent meer omgezet, vooral dankzij een groeiend volume. Ook bij Special Chemicals, dat op termijn dus als zelfstandig bedrijf verder gaat, werd 7 procent meer omgezet. Dit had te maken met positieve effecten van volumes en wisselkoersen.