745 doden door meningitisepidemie Nigeria

De huidige meningitisepidemie in Nigeria heeft in de afgelopen vijf maanden vermoedelijk al aan 745 mensen het leven gekost. Dat maakte het Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) woensdag bekend (pdf) bekend. Het centrum vermoedt dat er tot nu toe ruim 8.000 mensen zijn geïnfecteerd met de verantwoordelijke bacterie meningokok. Een week geleden werd nog gesproken van 611 doden en 5.600 geïnfecteerden.

Infectie met meningokokken kan leiden tot hersenvliesontsteking en is zonder behandeling in de helft van de gevallen dodelijk. De meeste slachtoffers in Nigeria zijn kinderen van 5 tot 14 jaar.

Van A naar C

In Nigeria vinden vaker meningitisepidemieën plaats. In 2009 stierven nog bijna 2.500 mensen aan de bacterie in het land. De vorige uitbraak in Nigeria, en buurland Niger, kostte in 2015 aan 1.100 mensen het leven. Nu lijkt het echter vooral te gaan om de C-variant van de bacterie, en niet om het A-type waartegen inmiddels honderden miljoenen mensen zijn ingeënt.

De huidige uitbraak begon in december 2016. In de afgelopen vier weken is in zes staten in het noorden van Nigeria, waar 190 miljoen mensen wonen, officieel sprake van een epidemie: Zamfara, Sokoto, Katsina, Kebbi, Niger en Yobe. In die laatste staat is nog geen meningitistype C geconstateerd.

Vaccinaties raken op

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte vorige week bekend anderhalf miljoen vaccinaties tegen meningitis C naar Nigeria te hebben gestuurd. Verspreiding van de epidemie naar buurlanden wordt gevreesd. In Niger zijn al 1.300 meningitisgevallen bekend. Ook daar zijn honderdduizenden vaccinaties naartoe gestuurd.

De voorraad raakt echter op. De WHO waarschuwde vorige week dat er nog maar 1,2 miljoen vaccinaties over zijn tegen meningitis C. Gehoopt wordt dat als het regenseizoen begint, de verspreiding van de ziekte stagneert. In droge en stoffige lucht kan de bacterie zich makkelijker verspreiden.

Meningitis belt

Het gebied ten zuiden van de Sahara, van Senegal tot Ethiopië, wordt door de vele uitbraken ook wel de ‘meningitisriem’ genoemd. Sinds 2010 zijn 260 miljoen mensen ingeënt tegen de A-variant, volgens de WHO. Dat heeft volgens de organisatie geleid tot een vermindering van het aantal meningitis-gevallen van 57 procent.

Sinds 2013 is de C-variant opgedoken in Nigeria. Eerst in slechts enkele gebieden in de staten Kebbi en Sokoto, maar in 2015 werden 2.500 mensen met dit type geïnfecteerd, verspreid over drie staten. In Niger waren toen 8.500 met de C-variant besmet.