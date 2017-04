Zeker 24 doden bij busongeluk Filippijnen

Bij een busongeluk op de Filippijnen zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. De bus met daarin 45 passagiers was onderweg in de provincie Nueva Ecija op het eiland Luzon toen deze in een diep ravijn stortte. Veel van de overlevenden zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op basis van de autoriteiten schrijft persbureau AP dat de remmen plots dienst zouden hebben geweigerd toen de bus bezig was met een scherpe afdaling in de gemeente Carranglan. De bus tuimelde vervolgens dertig meter de diepte in en brak op de grond in tweeën, aldus de Filippijnse krant The Inquirer. Alle slachtoffers zijn inmiddels gevonden en zo nodig naar het ziekenhuis gebracht. Over hun identiteit is nog niets bekend gemaakt.

Carranglan ligt zo’n 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manila. In de bergachtige regio vinden vaker ongelukken plaats, maar dit is een van de ernstigste incidenten van de afgelopen jaren. Slecht onderhouden bussen, weinig voorzorgsmaatregelen aan de weg en slechte handhaving van regels voor lokaal openbaar vervoer liggen ten grondslag aan de vele ongelukken die op de Filippijnen plaatsvinden.