Waarom doet May dit? En zes andere vragen over de Britse verkiezingen

Waarom stelt ze dit voor?

De ‘benoemde premier’ of prime minister by accident. Regelmatig worden er diskwalificerende opmerkingen gemaakt over het premierschap van Theresa May. Ze komen erop neer dat ze geen eigen mandaat heeft. May is nu niet premier van het Verenigd Koninkrijk omdat ze zo populair is bij kiezers, maar omdat zij het politieke spel binnen de Conservatieve partij na het Brexit-referendum en het plotse vertrek van David Cameron het slimst speelde. May merkt al langer dat dit haar kwetsbaar maakt. De Schotse premier Nicola Sturgeon wijst er regelmatig op, iedere keer dat May weigert een nieuw Schots onafankelijkheidsreferendum goed te keuren: ‘Hoe durft deze niet-verkozen leider het Schotse volk een democratische stem te ontnemen!?’ Sturgeons kritiek heeft May vooralsnog kunnen pareren, maar als de Brexit-onderhandelingen de komende jaren moeilijk verlopen, en als de Britse economie in zwaar weer zou belanden, als banen verdwijnen en prijzen stijgen, zal het gemor toenemen: wie heeft May toestemming gegeven zo te handelen?

Door in juni verkiezingen te houden neemt zij die kwetsbaarheid weg. May kan, als ze wint, dan met recht zeggen dat ze doet wat de Britten van haar verlangen. Middels een verkiezingswinst zal May tegenstanders, critici en potentiële concurrenten binnen haar eigen partij stil krijgen. Die zullen weten dat zij na de stembusgang hun Lagerhuiszetel mede te danken hebben aan de verkiezingsbeloften van May. Met een stembusgang dwingt May hen te kiezen: mede-verantwoordelijk nemen voor het Brexit-beleid of opstappen. In feite tracht May met verkiezingen haar tegenstanders weg te vagen voordat zij in de loop van de Brexitonderhandelingen te veel voer voor kritiek krijgen.

Voor May is het eveneens belangrijk dat zij de komende jaren kan regeren volgens haar eigen partijprogramma. Officieel is nu nog het manifest dat haar voorganger Cameron heeft opgesteld, de basis van het regeringsbeleid. Dat document is door Brexit echter hopeloos achterhaald. Er staat bijvoorbeeld in dat het Verenigd Koninkrijk lid dient te blijven van de Europese interne markt, iets wat May categorisch heeft uitgesloten. Cameron is al maanden geleden vertrokken uit de Britse politiek. Als May de verkiezingen wint, werpt zij ook de laatste schaduw van haar voorganger af: 10 Downing Street is dan eindelijk van haar alleen.

Bekijk hieronder de aankondiging van Theresa May: