Vluchtelingen gijzelen dertien stafleden VN in Oost-Congo

Zeker honderd ongewapende Zuid-Soedanese vluchtelingen hebben in Oost-Congo dertien stafleden van de Verenigde Naties (VN) gegijzeld. Met de actie willen ze afdwingen dat ze naar een ander land mogen. Dat meldt Daniel Ruiz, hoofd van het VN-kwartier in Goma, aan persbureau Reuters.

Het merendeel van de vluchtelingen zijn voormalige militieleden die hebben gevochten aan de zijde van de voormalige Zuid-Soedanese vicepresident Riek Machar. Tussen Machar en de president Salva Kiir woedt sinds juli 2016 een hevige oorlog die aan duizenden mensen het leven heeft gekost. De VN schat dat er in totaal drie miljoen Zuid-Soedanezen zijn gevlucht voor het geweld, dat is het hoogste aantal sinds de genocide van 1994 in Rwanda.

Geen enkel land wil de Zuid-Soedanezen opnemen

In totaal leven er ongeveer 530 vluchtelingen in het kamp Munigi, in de buurt van de Oost-Congolese stad Goma. Volgens Ruiz vragen de Zuid-Soedanese vluchtelingen al een aantal maanden om verplaatsing naar een ander land. Maar geen enkel land wil hen opnemen. Ook Congo, dat al decennia problemen heeft met rivaliserende rebellengroepen, ziet de vluchtelingen liever vertrekken.

Afgelopen vrijdag zijn acht vluchtelingen akkoord gegaan met terugplaatsing naar de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. De andere vluchtelingen durven niet terug te gaan naar hun thuisland en zijn gefrustreerd over de slechte omstandigheden in het kleine opvangkamp in Oost-Congo.

Vorige maand twee VN-medewerkers vermoord in Congo

Eind maart werden de lichamen gevonden van twee VN-medewerkers in Congo. De Amerikaan en een Zweed deden onderzoek naar de schending van mensenrechten in de provincie Kasai. Het geweld in deze centraal gelegen provincie laaide op nadat de stamhoofd werd vermoord en de militie Kamuina Nsapu zich liet gelden.

Het is al maandenlang onrustig in Congo omdat president Joseph Kabila weigert op te stappen. Zijn ambtstermijn liep eind vorig jaar af. De oppositiepartijen weigeren hem als staatshoofd te erkennen.