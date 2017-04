Twaalf doden bij helikopterongeluk Oost-Turkije

Bij een helikopterongeluk in het oosten van Turkije zijn op dinsdag twaalf mensen omgekomen. De ramp vond plaats in de provincie Tunceli. Volgens de lokale gouverneur is het ongeluk te wijten aan slechte weersomstandigheden, zo meldt persbureau Reuters.

De helikopter was van de Turkse politie. Aan boord waren een rechter, zeven politie-commandanten, een sergeant uit het Turkse leger en drie bemanningsleden. De bergingsoperatie wordt ernstig bemoeilijkt door hevige mist.

Vorige maand helikopterongeluk in Istanbul

Vorige maand was er ook een helikopterongeluk in Turkije. Toen vond het plaats midden in de miljoenenstad Istanbul. De helikopter, met vier Russische zakenmensen aan boord, stortte neer - vlak na het opstijgen van Ataturk airport- op een hogesnelheidsweg. Alle zeven inzittenden kwamen om het leven. Het is onduidelijk wat de oorzaak was voor dit ongeluk.