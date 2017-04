Turkse rechter accepteert aanklacht tegen journalist Sik

De bekende Turkse onderzoeksjournalist en schrijver Ahmed Sik is aangeklaagd voor “het helpen van terroristische organisaties”. De rechtbank heeft deze aanklacht geaccepteerd. Dat meldt persbureau AP op basis van het Turkse staatsagentschap Anadolu Agency.

In de 274 pagina’s tellende aanklacht worden in totaal negentien mensen beschuldigd van het “sponsoren” van verschillende verboden organisaties. Andere bekende verdachten zijn de columnist Kadri Gursel en cartoonist Musa Kart van de Turkse krant Cumhuriyet. Verder staan ook Koerdische militanten en aanhangers van imam Fethullah Gülen, het vermeende brein achter de mislukte coup in Turkije, voor de rechter. De eerste hoorzitting is op 24 juli.

‘Klein beetje lucht boven de gevangenismuur’

Onderzoeksjournalist Sik werd eind december opgepakt na het versturen van een aantal kritische tweets over de AK-Partij.

Sik geldt als een prominent criticus van Gülen. In 2011 schreef hij over de invloed van deze beweging Het leger van de imam. Na de publicatie werd hij voor dertien maanden vastgezet. In die periode was er nog een hecht bondgenootschap tussen Gülen en de AK-Partij van president Erdogan. In 2013 kwam het tot een breuk binnen de conservatief islamitische gemeenschap in Turkije. Na de couppoging liet Sik in een interview weten dat het “een groot verzuim [is] om over de Gülenbeweging te praten en tegelijkertijd de medeschuld van de AKP te verzwijgen”.

Lees ook een verhaal over de gevangengenomen journalist Ahmet Turan Alkan: Journalist kwijnt weg in de Turkse cel

De maximale gevangenisstraf voor Sik is 7,5 jaar cel. Vorige maand publiceerde de Britse krant The Guardian teksten van prominente Turkse journalisten die al maanden vastzitten. Daarin liet Sik weten dat zijn enige connectie met de buitenwereld een “klein beetje lucht is boven de acht meter hoge gevangenismuur”. Boeken en brieven zijn verboden. De tekstfragmenten werden verzameld door Yonca Verdioglu Sik, de vrouw van Ahmed Sik.

81 journalisten zitten gevangen in Turkije

Turkije heeft het dubieuze record van het hoogste aantal gevangengenomen journalisten. Volgens het Committee to Protect Journalist (CPJ) zitten er 81 journalisten in de cel. Ook zijn er meer dan honderd mediakanalen gesloten.

Na de mislukte coup in Turkije van vorig jaar is het bewind van president Erdogan begonnen met een klopjacht tegen alle mensen die de coup zouden steunen. Het gaat om advocaten, hoogleraren, politiemensen, legerofficieren en journalisten. Naast vermeende Gülen-aanhangers worden ook veel Koerden opgepakt. Tegen prominente politici van de pro-Koerdische partij HDP is tot 142 jaar cel geëist. In totaal zijn er meer dan 40.000 mensen opgepakt.