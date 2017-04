Turkije verlengt noodtoestand

De ministerraad van Turkije heeft maandagavond besloten de uitgeroepen noodtoestand, die al van kracht is sinds de mislukte coup van afgelopen zomer, opnieuw met drie maanden te verlengen. De beslissing wordt nu voorgelegd aan het Turkse parlement, waarin de AK-partij van president Erdogan een meerderheid heeft.

Volgens een woordvoerder moet de strijd tegen terroristische organisaties “kunnen doorgaan zonder genade”, schrijft AP. Hij verwees daarbij naar volgelingen van de verbannen geestelijke Fethullah Gülen. In een eerder stadium had de Nationale Veiligheidsraad van Turkije al aangeraden de noodtoestand te verlengen. Als de verlenging op 19 april ingaat, is het de derde keer op rij dat de noodtoestand van kracht blijft.

Misbruikt voor referendum

Onder de noodtoestand worden vrijheden ingeperkt en krijgen de autoriteiten meer macht om mensen vast te zetten. Volgens internationale waarnemers is van die omstandigheden gebruikt gemaakt tijdens de campagne in aanloop naar het referendum over een omstreden grondwetswijziging van afgelopen zondag. Zo zou het ja-kamp staatsmiddelen hebben misbruikt, en zouden ja-aanhangers dankzij de geldende noodtoestand hebben kunnen opereren op een voor hen voordelig ongelijk speelveld. Het referendum, dat uitmondde in een krappe overwinning voor president Erdogan, zou daarom niet voldoen aan internationale standaarden.

De Turkse president verwierp maandagavond de kritiek van waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). “Ze moeten hun plaats kennen”, zei Erdogan in een speech ten overstaande van zijn aanhangers in Ankara.

“Wij zien, horen of erkennen de politiek gemotiveerde verslagen van de waarnemers niet.”

Erdogan kreeg in de nacht van maandag op dinsdag steun van de Amerikaanse president Trump, die zijn Turkse ambtsgenoot telefonisch feliciteerde met de uitslag. Ook zou Trump Erdogan hebben bedankt voor zijn steun voor de raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis begin deze maand.