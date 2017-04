De Thuiskok: Koken en reizen

Koken en reizen zijn twee van die hobby’s die je altijd terugziet op cv’s van mensen, of in contactadvertenties. Nogal wiedes, want wie vindt koken en reizen nou niet leuk? Toch zijn er maar weinig mensen die er echt van kunnen leven. Sabine Koning is zo iemand. Haar foodblog OhMyFoodness.nl betaalt haar rekeningen, en sinds 2014 beschrijft ze daar ook haar (pers)reizen, foto’s en zogenoemde hotspots in het buitenland.

Dit klinkt alsof ik de zoveelste foodie met een nieuw kookboek bespreek, en feitelijk klopt dat ook. Maar Koning heeft in 2015 al een boek uitgebracht, en laat dat nu net een van mijn favoriete kookboeken zijn. Guilty Pleasures was een boek dat destijds al inging tegen de stroom van healthy food-klonen die eten als religie zien en zichzelf als de profeet. Koning ziet dat gelukkig anders: „Iedere vraag die te maken heeft met het gezonder maken van de recepten uit dit boek wordt beantwoord met ‘nee’”, is een van haar oneliners in haar eerste boek. „Daar waar mogelijk: ADD BACON. Of kaas.”, een andere. Afijn, u begrijpt mijn affectie voor dit tegendraadse boek en mijn nieuwsgierigheid naar haar tweede werk. Daarin pakt Koning het anders aan. Reishonger is een verzameling van recepten uit dertien landen en streken die ze bezocht. Nu is de kracht van Koning dat ze op simpele wijze lastige gerechten bereidt. Haar manier om in twee uur pulled pork te maken uit Guilty Pleasures is een van mijn favorieten. Ook in Reishonger zijn alle recepten eenvoudig; soms zelfs wel erg simpel: pan con tomate uit Spanje, bruschetta uit Italië en milkshakes uit de VS zijn recepten van het niveau avocado op toast. Daar hadden andere, verrassende gerechten kunnen staan.

Koning is duidelijk het meest thuis in de Aziatische keuken. De recepten uit Thailand, Vietnam en Indonesië bevatten meer variatie dan de rest, en zijn toch net zo eenvoudig. Ze krijgt wat mij betreft extra punten voor een Japans hoofdstuk zonder sushi.

Wat Koning en ik delen is dat als we op reis zijn, we zo lokaal mogelijk willen eten. Dat is vaak lekkerder. Daarnaast is het een van de beste manieren om een land te leren kennen. Helaas kunnen we niet continu op reis, maar gelukkig kunnen we wel altijd koken. En als we dan toch bezig zijn, biedt dit boek mooi culinair escapisme tussen de vakanties door.