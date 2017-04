Rechter wil dat Noorse Broeders en podologen schikken

„Mensen, kom bij zinnen, zou ik willen zegen. Hou op met dit gejuridiseer. Dat is toch alleen leuk voor togadragers. Iedereen kan zien dat dit uit de hand is gelopen. Ga eens rustig aan tafel zitten, met respect voor elkaars mening.”

Rechtbankvoorzitter Floris Bakels was dinsdagmiddag duidelijk, aan het slot van het kort geding voor de rechtbank Amsterdam. Het geding moest uitsluitsel geven over wie de stichting LOOP, een brancheorganisatie voor voetdeskundigen, mag besturen. Bakels vond het allemaal maar overbodig juridisch gedoe. Goed, als partijen een vonnis willen, krijgen ze dat. Maar hij hoopt dat ze er onderling uitkomen „met respect voor elkaars mening”.

Waar gaat het over? Chris V. eiste dinsdag de controle terug over ‘zijn’ stichting. Hij was eerder voorzitter maar stapte vrijwillig op na een publicatie in NRC eind vorig jaar over de verwevenheid tussen de stichting en de Noorse broeders, een sektarische geloofsgemeenschap waarvan Chris V. prominent lid is.

Daarbij speelden Chris V. en David Nooitgedagt, leider van de broeders in Nederland, een voorname rol. Beiden controleerden de opleiding tot podoloog en de daaraan gekoppelde brancheorganisatie. Daarbij vloeide geld naar hun sektarische gemeenschap die in opspraak kwam door kinderarbeid, belastingontduiking en fraude.

Interne oppositie

Veel van de 500 aangesloten podologen wisten niets van de rol van de broeders. De publicatie in NRC leidde tot interne oppositie tegen Chris V. Onder die druk deed hij een stap opzij, in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek door een nieuw bestuur.

Maar volgens Chris V. duurt het allemaal te lang, is het nieuwe bestuur over zijn mandaat heen gegaan en heeft hij recht op terugkeer. Volgens hem heeft het nieuwe bestuur hem zwartgemaakt en zijn de podologen tegen hem opgezet. „Een conceptverslag van het onderzoek naar hem is broddelwerk, waarbij hem geen wederhoor is geboden”, aldus advocaat Radboud Klazinga.

Volgens het nieuwe bestuur heeft V. helemaal geen recht op terugkeer. „Het onderzoek naar hem wordt blijkbaar te grondig gedaan. De conclusies zijn hem onwelgevallig, dus wil hij van het nieuwe bestuur af”, aldus advocaat Jan de Bruyn namens het nieuwe bestuur.

De belangen met de Noorse broeders zijn ongewenst verstrengeld. Bovendien zijn governanceregels overtreden.

De Bruyn: „Wij concluderen dat NRC gelijk had. De belangen met de Noorse broeders zijn ongewenst verstrengeld. Bovendien zijn governanceregels overtreden.” De advocaat illustreerde voor de rechtbank zijn betoog met een voorbeeld. Toen de broer van Chris V. door justitie verdacht werd van financiële malversaties en ontslagen werd door energiebedrijf Rendo in Drenthe, maakte Chris V. hem hoofd financiën bij de stichting LOOP. In de Rendo-affaire wordt overigens ook Chris V. zelf door justitie verdacht van oplichting.

Volgens de rechter had het allemaal niet zover hoeven komen, indien de partijen beter hadden gecommuniceerd. Hij drong aan op nieuw overleg en gaf daarbij alvast enige „sturing”, zoals hij het noemde. Als hij toch vonnis moet wijzen, zal hij het gros van de eisen van Chris V. afwijzen, zo bleek. De rechtbank is niet van plan het nieuwe bestuur te ontslaan en Chris V. mag ook niet weer aan het werk. „U heeft geen afdwingbaar recht om terug te keren. De stichting is niet van u”, aldus rechtbankvoorzitter Bakels. Uiterlijk over vier weken moeten partijen laten weten of er nog een vonnis nodig is.