Rajoy moet getuigen in grote corruptiezaak

De Spaanse premier Mariano Rajoy moet getuigen in een grote corruptiezaak tegen leden van zijn Partido Popular (PP). Dat heeft de Audiencia Nacional, de rechtbank in Madrid die de zaak behandelt, dinsdag bekend gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer Rajoy zijn getuigenis moet afleggen.

Rajoy is opgeroepen als getuige in het zogeheten Gürtel-schandaal. Die zaak, één van de grootste gevallen van corruptie uit de Spaanse geschiedenis, krijgt al een paar jaar veel media-aandacht. Het schandaal draait om een groep zakenlui en PP-politici die betrokken zouden zijn geweest bij omkoping, witwassen en belastingontduiking.

Zwitserse bankrekening

Spil in de fraudezaak is Luis Bárcenas, de voormalige penningmeester van de PP. Hij hoort bij de verdachten die nu terecht staan. Bárcenas zou 47 miljoen euro hebben weggesluisd naar een Zwitserse bankrekening. Rajoy kwam in grote problemen toen de krant El Mundo in 2013 meldde dat hij tussen 1997 en 1999 elk jaar 42.000 euro van Bárcenas kreeg. Later schreef El Mundo ook over sms’jes waarin Rajoy Bárcenas vroeg om belastende informatie binnen de PP te houden.

De oppositie wilde dat Rajoy zou opstappen, maar de premier hield zijn onschuld vol en weigerde te vertrekken. Eind vorig jaar begon Rajoy aan een nieuwe termijn als premier, aan het hoofd van een minderheidsregering.