May wil met verkiezingen sterker Brexit-mandaat krijgen

De Britten moeten op 8 juni naar de stembus om hun oordeel uit te spreken over premier Theresa May en haar Brexit-koers. Op de eerste werkdag na het Paasreces riep de Britse premier het Lagerhuis op vervroegde verkiezingen toe te staan.

Volgens May is dit het geschikte moment voor de Britten om een nieuw Lagerhuis te kiezen. De Britten moeten hun stem hebben uitgebracht voor de Brexit-onderhandelingen met de EU in een beslissende fase belanden. Eerder naar de stembus gaan was volgens de premier geen optie. In de maanden na het Brexit-referendum van juni vorig jaar was stabiliteit het belangrijkste, aldus May. De economie moest draaiende gehouden worden, het vertrouwen in het Britse politieke systeem moest gewaarborgd worden en de koers van het pond moest gestut worden.

Grote voorsprong op Labour

May zei dat ze met tegenzin oordeelt dat verkiezingen het beste voor het land zijn. De afgelopen maanden hield ze bij hoog en laag vol geen vervroegde verkiezingen te willen. Nu zegt May te hebben ingezien dat de politieke spelletjes van tegenstanders van Brexit alleen maar zouden toenemen als zij niet over haar eigen mandaat beschikt. Ze noemde expliciet de tegenstand van Labour, de Schotse nationalisten (die een eigen onafhankelijkheidsreferendum eisen) en het Hogerhuis. May gokt erop dat een grote overwinning voor haar Brexit-koers de kritische stemmen zal doen verstommen.

In de laatste peilingen staan de Conservatieven van May ruim 20 procentpunten voor op Labour, de grootste oppositiepartij. Labourleider Jeremy Corbyn scoort zelf nog slechter: haast niemand ziet in hem een geschikte premier. May gokt erop dat ze in juni Labour compleet kan wegvagen, zodat die partij de komende jaren geen enkele landelijke rol van betekenis kan spelen.

Als gevolg van nieuwe regels kan May niet eigenhandig voortijdig verkiezingen uitschrijven, zoals in het verleden wel het geval was. Er is een meerderheid van tweederde in het Lagerhuis vereist om een stembusgang mogelijk te maken. Dat betekent dat May steun nodig heeft van Labour om verkiezingen te houden.

Corbyn liet kort na de aankondiging weten dat hij het voorstel voor verkiezingen steunt. Morgen zal er nog over gestemd worden in het Lagerhuis, maar dat lijkt dus een formaliteit te zijn.