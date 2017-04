Ouders Tristan van der V. niet bij rechtszaak

De zitting op aanstaande woensdag om de ouders van Tristan van der V. te horen gaat door, ook al zijn ze er zelf niet bij aanwezig. Er zullen verder geen nieuwe rechters komen in de aansprakelijkheidszaak die is aangespannen door slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn in 2011, meldt ANP. Dat besloot de rechtbank in Den Haag na een verzoek van twee verzekeringsmaatschappijen.

Eerder op dinsdag liet de advocaat van de ouders weten dat ze niet in de rechtbank in Den Haag zullen verschijnen. Ze waren opgeroepen om vragen te beantwoorden over hun zoon die in 2011 een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Hun advocaat zegt dat ze het psychisch niet aankunnen.

Verzekering

Daarnaast zijn hun verzekeraars Reaal en Vivat gedaagd. De ouders zeggen dat Tristan sinds 2004 niet meer via hen verzekerd was, maar bij Nationale-Nederlanden. Die verzekeraar heeft al een maximale uitkering gedaan aan een groep slachtoffers. Op het laatst beschikbare polisblad stond Tristan alleen nog meeverzekerd met zijn ouders. Daarom besloot de rechtbank er van uit te gaan dat Tristan bij zijn ouders was verzekerd, en Reaal en Vivat daardoor mogelijk medeaansprakelijk waren.

De rechtbank besloot in maart dit jaar dat de ouders van Tristan moeten worden gehoord. Een groep van dertien eisers, waarvan er één door van der V. in zijn buik werd geschoten, hebben de zaak tegen zijn ouders en de twee verzekeringsmaatschappijen aangespannen.

De verzekeraars besloten vervolgens afgelopen vrijdag de zitting deze week te wraken, omdat ze vonden dat de huidige rechters partijdig waren. De wrakingskamer wees het verzoek af aangezien het te lang had geduurd voordat deze was ingediend. Wettelijk moet dit direct gedaan worden zodra de feiten en omstandigheden bekend zijn, maar het verzoek kwam pas na tien dagen binnen:

“De rechter komt daarom niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek.”

De vraag is in hoeverre zij wisten dat hun zoon geestelijk verward en labiel was. Volgens de eisers hadden de ouders meer kunnen doen om de schietpartij te voorkomen. Van der V. schoot op 9 april 2011 vijf mensen dood in het winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rhijn. Verder verwondde hij nog eens zeventien anderen en pleegde vervolgens zelfmoord.