Oppositiepartij Turkije vraagt referendum nietig te verklaren

De belangrijkste Turkse oppositiepartij, de Republikeinse Volkspartij (CHP), heeft dinsdag officieel een verzoek ingediend om het referendum nietig te verklaren vanwege onregelmatigheden. Dat meldt persbureau AP.

CHP-vicevoorzitter Bülent Tezcan kondigde aan het verzoek in Ankara bij de kiescommissie te hebben ingediend. Hij noemde het resultaat van het referendum “onwettig”. Hij zei dat de partij alle mogelijkheden wil gebruiken om de uitslag juridisch aan te vechten.

“Wij eisen dat dit referendum wordt geannuleerd.”

Kritiek

Zondag stemde ongeveer 51 procent van de Turkse kiezers in een referendum in met een grondwetswijziging die president Erdogan veel meer macht geeft. De stemprocedure kreeg al snel veel kritiek. Zo besloot de Turkse kiescommissie zondag op het laatste moment om niet-gewaarmerkte stembiljetten toe te staan. Volgens de Verkiezingswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) ondermijnt het toestaan van niet-gewaarmerkte stembiljetten de controle op fraude. Ook zou er geen volgens de organisatie geen sprake van gelijke kansen zijn geweest voor de nee-campagne.

De Europese Commissie riep Turkije eerder op de dag al op om de onregelmatigheden rond het referendum te onderzoeken. Woordvoerder van de Commissie Margaritis Schinas zei volgens persbureau Reuters: “Wij roepen de autoriteiten op om een transparant onderzoek te starten naar deze vermeende onregelmatigheden”.

Turkije lijkt voorlopig niet onder de indruk. De Turkse minister voor Europese betrekkingen benadrukte in een reactie dat het ja-kamp in Europa geen campagne mochten voeren. “Dat het OVSE hier niet over begint, toont hun partijdigheid.” Ook noemde hij de kritiek op de kiescommissie die niet-gewaarmerkte stembiljetten toestond “politiek gemotiveerd” en “fout”.