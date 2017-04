Ondernemingsraad TMG steunt overnamebod Mediahuis alsnog

De centrale ondernemingsraad van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft dinsdag een draai gemaakt en zich alsnog achter het overnamebod van Mediahuis en VP Exploitatie geschaard. Dat meldt TMG in een persbericht.

Het besluit is opmerkelijk, omdat de or eerder nog een procedure bij de Ondernemingskamer aanspande tegen aanbeveling van het bod door de raad van commissarissen. De ondernemingsraad pleitte aanvankelijk voor een gelijk speelveld voor Mediahuis en Talpa van John de Mol, dat ook zijn pijlen op TMG heeft gericht. De raad van commissarissen gaf hier echter geen gehoor aan, waarop de or naar de Ondernemingskamer stapte.

Afspraken

Een gesprek met Mediahuis en VP Exploitatie herstelde het vertrouwen van de ondernemingsraad. Er zijn afspraken gemaakt over financiën en over de onafhankelijke journalistieke positie van TMG, die onder meer titels als de Telegraaf, Metro, Privé, Geenstijl en enkele regionale dagbladen in beheer heeft. De procedure bij de Ondernemingskamer is nu van tafel.

De winst van Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsfirma van ondernemersfamilie Van Puijenbroek, lijkt nu een stap dichterbij te zijn gekomen. De partijen hebben samen circa 60 procent van de TMG-aandelen in bezit.

John de Mol

John de Mol heeft de afgelopen maanden zijn belang in TMG vergroot en beschikt nu 29 procent van de aandelen, bij lange na geen meerderheid. Aan dat laatste kan de mediamagnaat enkel komen door aandelen van Mediahuis en VP Exploitatie over te nemen. Die partijen hebben echter herhaaldelijk gezegd daar niet voor open te staan.

Het is nu dan ook vooral afwachten welke stappen De Mol gaat nemen. De mediamagnaat biedt 6,50 euro per aandeel, maar vindt niet dat hij een eerlijke kans heeft gekregen. De raad van commissarissen van TMG staakte vorige maand de gesprekken met De Mol en onderhandelen alleen nog met Mediahuis en Van Puijenbroek.

Talpa spande eerder een procedure aan bij de Ondernemingskamer. Het bedrijf eist een onderzoek naar het beleid van TMG en de gang van zaken rondom de geplande overname. De kamer wees die eis af.