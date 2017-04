Nederland houdt Brexit-overleg met Denemarken en Ierland

Nederland zal komende vrijdag samen met Denemarken en Ierland overleggen over de Brexit. De minitop met de premiers van de drie landen zal plaatsvinden in Den Haag, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigd na berichtgeving in Ierse media.

Bij het overleg zullen naast premier Rutte, zijn Ierse collega Edna Kelly en de Deense premier Lars Lokke Rasmussen aanwezig zijn. Volgens de RVD gaat het om een “informeel overleg” over “actuele Europese thema’s, waaronder Brexit”. De gesprekken dienen om “diepgaand inzicht te krijgen in de wederzijdse belangen”. De landen bereiden zich voor op de Europese Raad van 29 april, waar de EU-lidstaten moeten instemmen met een gezamenlijke Brexit-strategie. Met dat mandaat zal de Europese Commissie de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk beginnen.

Dat de drie landen contact met elkaar zoeken, is volgens de RVD logisch omdat de drie staten grenzen aan het VK en nauwe economische banden hebben met de Britten. Volgens de Ierse premier Kelly zijn het de EU-lidstaten die de meeste nadelige gevolgen zullen ondervinden van de Brexit. De relatief kleine Europese landen hebben verder gemeen dat hun economieën grotendeels afhankelijk zijn van de (wereld)handel.

Onenigheid over afrekening

Volgens de Ierse krant The Irish Times willen de drie landen voorkomen dat de onderhandelingen over de Brexit al in de eerste fase komen stil te liggen door onenigheid over de rekening van naar verluidt 60 miljard euro die de EU aan de Britten wil overleggen. Dat willen Nederland, Ierland en Denemarken bereiken door vooraf een methodologie voor de afrekening af te spreken, net als een volgorde van onderwerpen. Daardoor zouden de landen snel kunnen schakelen naar de tweede fase van de gesprekken, waarin de nieuwe handelsrelaties tussen de EU en het VK aan bod komen.

Met het organiseren van de minitop lijkt Nederland een advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op te volgen. Die stelde vorige maand dat Nederland uit eigenbelang snel op zoek moet naar nieuwe bondgenoten binnen de EU nu de Brexit zich langzaam maar zeker voltrekt. Uit eerder onderzoek bleek dat Nederland binnen de Unie het meest optrekt met het VK, Zweden en Denemarken.