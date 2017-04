71 procent minder plastic tasjes over de toonbank

Sinds plastic tasjes niet meer weggegeven mogen worden, gaan er aanzienlijk minder over de toonbank in Nederland. Winkeliers zien een daling van 71 procent nu de consument verplicht voor een tasje moet betalen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M).

De maatregel werd vorig jaar ingevoerd door staatssecretaris Dijksma (PvdA) om plastic zwerfafval tegen te gaan. Om het succes van het besluit te meten, deed het onderzoeksbureau SAMR een rondvraag bij 300 winkeliers. Bakkers, slagers maar ook markthandelaren zeggen dat zes van de tien klanten nu een eigen tas meenemen. Ook blijkt dat meer winkeliers tegenwoordig een papieren tas aanbieden ter vervanging, omdat ze dit klantvriendelijker vinden dan geld vragen voor een plastic tas.

Ook producenten en groothandelaren in tassen zeggen dat zij een sterke afname zien in hun verkoop. Staatssecretaris Dijksma concludeert uit de daling dat het verbod op het gratis weggeven van plastic tasjes werkt:

“Nederland was één van de eerste landen die de gratis plastic tas in de ban heeft gedaan om het plastic zwerfafval aan te pakken. Het verbod zorgt ook voor een tastbare afname van plastic troep op straat en in het water.”

Uit een landelijke inventarisatie van Rijkswaterstaat zou blijken dat sinds het verbod zo’n veertig procent minder plastic tasjes als zwerfafval eindigt.