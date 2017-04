Meer omzet FloraHolland in 2016 dankzij snijbloemen

‘s Werelds grootste internationale handelsplatform voor bloemen en planten, FloraHolland in Aalsmeer, heeft het afgelopen jaar de omzet zien groeien naar een totaal van 4,6 miljard euro, een stijging van 3,8 procent ten opzichte van 2015. In totaal werden in 2016 12,5 miljard bloemen en planten verhandeld.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf dinsdagochtend heeft gepresenteerd. Vooral de omzet van snijbloemen, bloemen die verwerkt worden in een boeket of bloemstuk, groeide stevig met een omzettoename van 6,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor naar 2,7 miljard euro. Daarnaast ging ook de omzet van tuinplanten omhoog (plus 4,7 procent), en nam de omzet van kamerplanten af (minus 1,3 procent).

FloraHolland dankt de omzetgroei naar eigen zeggen aan de hogere prijzen die kwekers voor hun planten en bloemen vragen. Het prijsniveau nam op jaarbasis gemiddeld toe met 4,2 procent. In het algemeen is ook de Nederlandse export gegroeid, aldus het bedrijf. Er werd het afgelopen jaar een recordhoeveelheid bloemen en planten ter waarde van 5,7 miljard euro aan het buitenland verkocht. Dat is 3 procent meer dan in 2015.

