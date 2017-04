Maduro wil militie uitbreiden en bewapenen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro wil de door zijn voorganger Hugo Chávez opgerichte Nationale Bolivaristische Militie uitbreiden tot een half miljoen leden. Dat heeft Maduro maandag aangekondigd, meldt persbureau AP. De militie, waar nu 100.000 burgers lid van zijn, moet bovendien volledig bewapend worden.

De militie bestaat sinds 2009 en is een officieel onderdeel van de Venezolaanse strijdkrachten. Ze bestaat uit reservisten en burgers die zich vrijwillig bij de militie aanmelden. Het was Chávez’ bedoeling dat een miljoen burgers lid zouden worden.

Maduro sprak zijn wensen uit ten overstaan van duizenden militieleden, bij het presidentieel paleis in hoofdstad Caracas. Volgens de president is het tijd dat de Venezolanen zich afvragen of ze “vóór hun thuisland zijn of ertegen”. “Het is nu geen goed moment om te aarzelen”, voegde Maduro daaraan toe. “Venezuela krijgt nog altijd te maken met imperialistische agressie. Een wapen voor elk militielid!”

Dictatuur

Het is in Venezuela, dat in een diepe economische crisis verkeert, de afgelopen weken erg onrustig. Begin april schoof het hooggerechtshof het parlement aan de kant, waardoor het land volgens de oppositie in een dictatuur veranderde. Na een storm van kritiek draaiden de rechters de beslissing terug.

Niettemin woeden er sindsdien hevige protesten tegen de regering van Maduro. Minstens vijf mensen kwamen daarbij om. Woensdag staan opnieuw massale demonstraties gepland. Volgens de oppositie worden het de grootste protesten tot nu toe, die “het begin van het einde van het chavisme zullen inluiden”.

Loyaliteit

Onder de bevolking mag dan grote onvrede heersen, het leger staat aan de kant van Maduro. Maandag beloofde Vladimir Padrino López, de hoogste legerleider en minister van Defensie, volgens persbureau AFP dat zijn militairen trouw blijven aan de president.

“De strijdkrachten betuigen hun onvoorwaardelijke loyaliteit aan meneer de president. Hij is een echte chavist, voor wie het leger enorm veel bewondering heeft.”

Begin deze eeuw zette de in 2013 overleden president Chávez een radicaal linkse, nationalistische en socialistische koers in. Maduro zet de ideologie van zijn voorganger - het chavisme - door. Toen de olieprijzen in 2014 kelderden, belandde olie-exporteur Venezuela in een zware crisis. De economie krimpt al twee jaar een de inflatie bedraagt 800 procent, meer dan waar ook ter wereld.