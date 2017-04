Leider Liberaal-Democraten: 'Kans om koers van het land te veranderen' Tim Farron, de leider van de Britse Liberaal-Democraten, zegt dat de nieuwe verkiezingen een kans bieden "om de richting waar het land naartoe gaat te veranderen". Farron: "Als je een desastreuze harde Brexit wil voorkomen. Als je wil dat Groot-Brittannië in de gemeenschappelijke markt blijft. Als je wil dat Groot-Brittannië open tolerant en verenigd blijft, dan is dit jouw kans. Alleen de Liberal Democrats kunnen een Conservatieve meerderheid voorkomen.” De Liberaal-Democraten hebben negen zetels in het Britse Lagerhuis, dat 650 zetels telt. De Conservatieve partij van May heeft er 330, de grootste oppositiepartij Labour 229.

Nieuwe verkiezingen komen onverwacht De aankondiging van May komt vrij onverwacht. Na haar aantreden vorig jaar zei ze dat het land behoefte heeft aan een periode van bezinning, zo kort na het referendum over de EU. May herhaalde dat standpunt tijdens een interview in september. Ook tijdens haar kerstboodschap gaf de premier aan dat een vervroegde stembusgang vooralsnog niet op tafel lag. Het EU-referendum had diepe scheidslijnen in de Britse samenleving laten zien, en die moesten eerst overbrugd. Zelfs op 20 maart was het standpunt van Downing Street nog dat er géén vervroegde verkiezingen zouden komen.

'Er zou eenheid in het parlement moeten zijn, maar het is verdeeld' Bij haar aankondiging noemde May de verdeeldheid in de Britse politiek als de reden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven - die overigens nog wel door het parlement goedgekeurd moeten worden. May: "In Westminster (het Britse parlement, red.) zou eenheid moeten zijn, maar er is alleen maar verdeeldheid. Het land is het eens, maar Westminster niet." Ze beschuldigde de andere politieke partijen van "het spelen van spelletjes", wat de mogelijkheid om een succes van de Brexit te maken "in gevaar brengt", en het land "schadelijke onzekerheid en instabiliteit" toebrengt. Theresa May bij de aankondiging dinsdagochtend. Foto AFP