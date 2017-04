Na de val van de Sovjet-Unie in 1989 verdween geleidelijk aan de Russische inmenging in het Midden-Oosten; alleen Syrië bleef een echte bondgenoot. Inmiddels is het begin te zien van een nieuwe Russische invloedssfeer. Wat verklaart de steun van Poetin aan Assad? Bekijk de video uit onze serie over het Midden-Oosten.