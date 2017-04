‘Ja, ik werk veel. Ik wil zelfstandig zijn’

IN

‘Ik werk al vijfentwintig jaar bij de rijksoverheid en heb als communicatieadviseur projecten gedaan voor verschillende ministeries. Zes jaar geleden had ik een financieel gat te dichten toen ik ging scheiden en het inkomen van mijn man wegviel. Ik ben toen naast mijn vaste baan mijn eigen communicatie- en evenementenbureau begonnen. Ik richt me op het bedrijfsleven, dus dat bijt niet met mijn werk bij de overheid. Het was voor mijn werkgever geen probleem dat ik dit erbij ging doen.

„Ik werk vier dagen per week voor het ministerie en de rest ben ik bezig met NR Communicatie & Events. Ik werk vaak in de avonden en het weekend. Voor mijn werk als ondernemer ga ik vaak naar netwerkbijeenkomsten en evenementen en die zijn meestal buiten kantooruren, dat komt goed uit. Ik kon eigen geld in mijn bedrijf investeren, tijdens het opstarten had ik daarom geen lening of subsidie nodig. Mijn inkomen bij de overheid ligt vast, met mijn onderneming verdien ik wisselend, gemiddeld over het jaar genomen komt het neer op zo’n 1.000 euro netto per maand extra.

„Ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen broek kan ophouden, dat ik niet afhankelijk ben van het inkomen van een ander. Ik ben dan ook blij dat ik mijn eigen onderneming, die eigenlijk uit nood geboren was, met zoveel plezier run. Ik ben al met al veel aan het werk, maar ik heb er zoveel plezier in dat het niet zo voelt.”

UIT

‘Ik besteed graag geld aan uitjes, kleding en aan mijn uiterlijk en ik leef gezond. We kopen veel verse groenten en fruit, alleen daaraan besteed ik al zo’n 50 euro per week. Ik doe aan spinning, krachttraining en Bodytec. Tijdens deze workout worden met elektrische impulsen de spieren in het lichaam gestimuleerd om aan te spannen, waardoor 20 minuten sporten gelijk staat aan 3 uur fitnessen. Heel heftig, maar je ziet wel resultaat, en ik moet nu eenmaal creatief omspringen met mijn tijd.

„Ik ga ook elke twee maanden naar de schoonheidsspecialist en pedicure. Dat kost wel zo’n 80 euro per keer, maar ik wil er verzorgd en vrouwelijk uitzien, dus dat heb ik er wel voor over. Mijn ex-man is mijn kapper dus deze behandelingen krijg ik voor inkoopsprijs. Mijn nichtje is visagist, als ik naar evenementen ga doet zij mijn make up, voor 35 euro.

„Verder ben ik nog bezig met het afbetalen van onze keuken. Toen we acht jaar geleden in mijn huidige woning gingen wonen werd het casco opgeleverd en moest alles er nieuw in. Ik heb toen een hele mooie Victoriaanse keuken laten inbouwen voor 45.000 euro. Dat is een hoop geld, maar hij springt wel in het oog. Voor mij is de keuken een belangrijke plek om met familie en vrienden samen te komen dus het moet een plek zijn waar je iets lekkers kunt maken en gezellig aan de bar kunt zitten.”

Vaste lasten: woonlasten (1.004 euro), mobiel, internet en tv (100 euro), verzekeringen (300 euro), twee auto’s (200 euro), boodschappen (600 euro), lening voor keuken (100 euro), sport (50 euro), alarm huis (35 euro) Laatste grote uitgave: vakantie Bali met de kinderen (4.500 euro) Sparen: wat er over is