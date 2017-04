IMF stelt groeiprognose wereldeconomie naar boven bij

De wereldeconomie staat er dit en volgend jaar beter voor, met aantrekkende economische groei in zowel de gevestigde industrielanden, de opkomende landen als de ontwikkelingslanden. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag in zijn World Economic Outlook.

Ten opzichte van een half jaar geleden stelt het IMF zijn prognoses voor de wereldwijde economische groei licht naar boven bij, een fenomeen dat sinds het uitbreken van de financiële crisis zelden voorkwam. De wereldeconomie groeide vorig jaar met 3,1 procent. Dat wordt dit jaar 3,5 procent en volgend jaar 3,6 procent.

Het optimisme heeft postgevat nadat er in de tweede helft van vorig jaar een versnelling van de economische groei plaatsvond. De verbeteringen ten opzichte van eerdere verwachtingen zijn vooral zichtbaar in Europa en Azië, met binnen Azië China en Japan. De economie van de eurozone groeit overigens nog steeds mondjesmaat, met respectievelijk 1,7 procent en 1,6 procent in 2017 en 2018.

Productiviteitsgroei blijft laag

Het is volgens het IMF wel de vraag of het huidige momentum voortduurt. De stemming onder producenten en consumenten is sterk verbeterd, maar bevindt zich nu wel al op een relatief hoog niveau. Stemmingsindicatoren blijken bovendien niet zaligmakend. China verbaasde maandag analisten, die een inzakkend momentum meenden waar te nemen, met een economische groei van 6,9 procent in het eerste kwartaal.

Andersom zijn peilingen onder Amerikaanse consumenten en bedrijven positief, maar de afdeling Atlanta van de Amerikaanse centrale bank zei vrijdag te verwachten dat de economische groei over het eerste kwartaal niet veel hoger uit zal komen dan 0,5 procent.

Mogelijke tegenwind voor de wereldeconomie kan volgens het IMF vooral komen van de nog steeds lage productiviteitsgroei. Uit de prognoses van dinsdag kan worden afgeleid dat de huidige groeiversnelling nog steeds een inhaalslag is ten opzichte van de schade die na de financiële crisis is opgetreden.

Waarschuwing voor protectionisme

Het IMF ziet protectionisme als een van de grootste risico’s voor de wereldeconomie. Dat maakt onderdeel uit van ‘een naar binnen gericht beleid’ in veel landen, met beperkte internationale handel en minder grensoverschrijdende investeringen. Nog vorige week waarschuwde IMF-directeur Christine Lagarde daar in Berlijn voor, samen met Wereldbankpresident Jim Kim en topman Roberto Azevedo van de wererldhandelsorganisatie WTO.

Dat kwam haar gisteren op een felle reactie te staan van de Amerikaanse minister van handel, Wilbur Ross. Die noemde de waarschuwing een verkapt signaal aan de regering-Trump en typeerde Lagardes woorden als ‘rommel’. De uitval van Ross draagt bij aan de onzekerheid die bij zowel het IMF als de Wereldbank bestaat over de plannen van het Witte Huis met beide organisaties. De VS zijn de grootste aandeelhouder in de twee in Washington gevestigde organisaties, met een blokkerende minderheid.