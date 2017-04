Hoe wordt Akzo meer waard?

Het bestuur van AkzoNobel staat deze week voor een zware opdracht: aandeelhouders uitleggen dat zelfstandig doorgaan écht de beste keuze is. Tot twee keer toe wees het verf- en chemiebedrijf een bod van branchegenoot PPG af. De geboden 90 euro per aandeel was veel te weinig, oordeelde topman Ton Büchner. Akzo is meer waard dan dat.

Toch kwam de koers van het aandeel AkzoNobel het laatste jaar geen moment boven de 65 euro uit. Dus als Büchner vindt dat zijn bedrijf meer dan 90 euro waard is, hoe denkt hij dat dan te bereiken? Het antwoord op die vraag komt woensdag, als de topman aankondigt hoe hij meer geld wil gaan verdienen voor aandeelhouders.

Een van die plannen kondigde Büchner in maart al aan. Hij wil de chemicaliëntak, die onder meer zouten en chloren produceert, verkopen en volledig inzetten op de twee onderdelen die overblijven: verf en lak. Maar dat alleen vinden aandeelhouders waarschijnlijk niet voldoende. Dus welke wapens heeft Büchner nog meer tot zijn beschikking?

Voor de hand ligt volgens Nathalie Debruyne, analist bij Degroof Petercam, dat AkzoNobel aankondigt te willen snijden in de kosten. Gemakkelijk wordt dat volgens haar niet. Akzo werkt al jaren aan het verbeteren van de efficiëntie, dus de simpelste besparingen zijn al lang gedaan. „Nieuwe verbeteringen vinden wordt een hele klus.”

Overname doen of schulden maken

Daarnaast kan AkzoNobel zelf op overnamepad gaan, stelt Debruyne, zodat het sterker wordt op de verfmarkt. Het Amsterdamse concern wordt al langere tijd in verband gebracht met het Amerikaanse Axalta, een aankoop die miljarden zou kosten. Debruyne: „Zo’n grote overname gaat er echter niet komen, denk ik. Het bestuur van Akzo is erg risicomijdend. Dus ik denk dat ze eerder op zoek gaan naar kleinere bedrijven en afdelingen.”

Behalve met belager PPG moet AkzoNobel nu ook het gevecht aan met opstandige aandeelhouders. Kan het verfbedrijf de strijd winnen?

Fanatiek op jacht gaan is bovendien niet heel verstandig, weet Joost van Beek, die het aandeel volgt voor Theodoor Gilissen. „Als je overnames gaat doen, moet je wel blijven nadenken. Niet als een soort opgejaagd wild dingen gaan kopen om uit handen van je belagers te blijven. Want dat ziet de verkoper ook, en dan is de kans groot dat je te veel betaalt.”

Bezuinigen en aankopen doen zijn echter maatregelen die vooral op langere termijn iets kunnen opleveren. Minstens zo belangrijk is het volgens beide analisten om beleggers op korte termijn tevreden te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door meer dividend uit te keren, zodat ze meteen een extraatje krijgen. Of door eigen stukken in te kopen, waardoor je toekomstige winsten over minder aandelen hoeft uit te smeren.

Mocht de opbrengst van de chemietak onvoldoende zijn om al die plannen te bekostigen, dan heeft Akzo nog een troef achter de hand, stelt Van Beek. Het chemiebedrijf kan ook meer schulden aangaan. Op dit moment bedraagt de schuld ongeveer 0,6 keer de brutowinst, wat volgens de analist „heel erg laag” is. Ook een schuldratio van 2,0 wordt over het algemeen nog als acceptabel beschouwd.

Het wordt moeilijk

Welke van de maatregelen het woensdag worden? Van Beek gaat uit van een mix, een beetje vergelijkbaar met wat Unilever twee weken geleden aankondigde na de overnamepoging door Kraft Heinz. Maar is dat genoeg is om aandeelhouders te overtuigen? De analist van Theodoor Gilissen betwijfelt het.

Lees ook het interview dat NRC had met PPG-baas Michael McGarry: AkzoNobel wordt overgenomen, goedschiks of kwaadschiks

„Het wordt moeilijk voor Akzo om aan te tonen dat ze op eigen kracht een waarde van 90 euro per aandeel kunnen behalen. Althans, op de korte termijn. Kies je voor het bod van PPG dan krijg je dat bedrag nog voor het einde van het jaar, als alles meezit. Als Akzo dat zelf wil doen, dan gaat meer tijd overheen. Ik zie ze dat niet in één tot twee jaar realiseren.”