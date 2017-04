Franse inlichtingendiensten voorkomen ‘zekere’ aanslag

De Franse inlichtingendiensten hebben maandag met de arrestatie van twee geradicaliseerde mannen in Marseille een terreuraanslag verijdeld. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Matthias Fekl bekend gemaakt. Volgens Fekl was het “zeker” dat het tweetal “in de komende dagen” een aanslag ging plegen “op Franse bodem”.

Fekl zei dat het ging om een aanslag “net voor de presidentsverkiezingen”. Daarmee benadrukte hij de gespannen veiligheidssituatie in aanloop naar zondag, wanneer de Fransen naar de stembus gaan voor de eerste verkiezingsronde. Meer dan 50.000 man politie is op de been om de stembusgang te beveiligen.

