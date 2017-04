In de organisatie waar ik werk wordt een service-scan gehouden. Dat gebeurt met de zoveelste enquête, die de afdeling Communicatie en Marketing met verve onder de aandacht brengt. Op centrale plekken hangen posters met pakkende teksten. Zo belandde een van de posters betekenisvol op de binnendeur van het damestoilet. Met de tekst: ‘Scheid jij hier ook steeds beter?’ En kleiner: ‘Door jouw feedback werken we aan een betere afvalscheiding.’

