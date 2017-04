FD, Trouw ‘teleurgesteld’ na mislopen Tegel-nominatie

De redacties van Trouw en Het Financieele Dagblad zijn „verbaasd en zeer teleurgesteld” dat het Panama Papers-project dit jaar geen nominatie voor een Tegel heeft gekregen. Dat zegt FD-hoofdredacteur Jan Bonjer tegen NRC.

„Ons gemeenschappelijke onderzoeksteam heeft uit de data veel eigen nieuws weten te genereren”, zegt Bonjer. De twee Nederlandse dagbladen hebben zich daarmee volgens hem „in het internationale ICIJ-netwerk goed op de kaart gezet”. Het ICIJ is het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten.

‘Panama Papers’ is de benaming van een enorme verzameling vertrouwelijke documenten over wereldwijde belastingontduiking. De Duitse krant Süddeutsche Zeitung kreeg in 2015 via een anonieme bron de 2,6 Terabyte aan data in handen en deelde die met het ICIJ, waardoor vierhonderd journalisten uit een kleine tachtig landen toegang kregen. Na een jaar onderzoek verschenen er vanaf april 2016 wereldwijd veel publicaties over.

Belastingparadijzen

In Nederland trokken Het Financieele Dagblad en Trouw, beide aangesloten bij het ICIJ, samen op bij het onderzoeken van de gelekte data. Daar kwam ook binnenlands nieuws uit, zoals over Nederlandse MKB’ers die via een Panamese tussenpersoon bedrijven opzetten in belastingparadijzen. Het ICIJ – en daarmee indirect ook de twee Nederlandse kranten – won vorige week een Pulitzer Prize voor het onderzoeksproject. Die werd „met gejuich ontvangen op de redacties”, aldus Bonjer.

Mede daarom begrijpt hij niet dat de jury van de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland, die dinsdag worden uitgereikt, geen nominatie voor ze inruimde. „We rekenen erop dat de jury van De Tegel met een uitvoerige toelichting gaat komen.”

Teleurgesteld

In de categorie ‘Onderzoek’ zijn er nominaties voor een uitzending van het radioprogramma Argos (VPRO) over ‘de lange arm van Turkije’, een serie van dagblad De Limburger over misstanden bij een Venlose transportfirma en een onderzoek van de Volkskrant dat onthulde dat de AIVD Israëlische contacten van PVV-leider Geert Wilders onderzocht.

„Ik snap dat ze teleurgesteld zijn”, zegt Martijn Kirsten namens de organisatie van De Tegel, „maar dat zijn anderen ook. Het gros van de ruim driehonderd inzendingen is niet genomineerd.” Hij vertrouwt op het oordeel van de jury, die bestaat uit „ervaren, volwassen journalisten die zich drie weken lang over alle inzendingen hebben gebogen”.

Dat het een internationaal onderzoeksproject betrof terwijl De Tegel Nederlandse journalistiek beloont, speelt volgens Kirsten niet mee; de inzending voldeed wel aan de criteria.

Of het juryrapport met een toelichting gaat komen die specifiek ingaat op het niet nomineren van Trouw en FD, kan hij niet zeggen. „Maar ik kan me indenken dat de teleurstelling niet weggenomen wordt”.

De Tegels, de journalistieke vakprijzen van Nederland, worden dinsdagavond uitgereikt in Den Haag. Alle nominaties staan op: detegel.info/nominaties.