Familie brengt VolkerWessels in stapjes naar de beurs

Waarom keert VolkerWessels terug naar de beurs? De aandeelhoudersfamilie had de wens om „haar kapitaal meer te spreiden”, zo liet het bedrijf in januari al weten. Dat kapitaal is aanzienlijk. Dik Wessels, oud-topman en zoon van oprichter Arend Wessels, staat op de tweede plek in de Quote 500, met een geschat vermogen van 3,3 miljard euro. VolkerWessels in cijfers 16.000 werknemers 254 miljoen euro winst in 2016 5,5 miljard euro omzet in 2016 8,2 miljard euro uitstaande opdrachten in 2016 In 2012, toen de familie mede-aandeelhouder CVC had uitgekocht, zei Dik Wessels dat „de volgende generatie” – zijn dochters en hun echtgenoten – klaar stond om het concern over te nemen. Nu mogen beleggers dat doen. De familie brengt in eerste instantie een deel van hun aandelen naar de beurs en is van plan op termijn een minderheidsaandeelhouder te blijven. Hoeveel procent van de aandelen de familie voor zichzelf houdt, blijft voorlopig geheim. De beursgang is enkel bedoeld als exit voor de familie, nieuwe aandelen geeft VolkerWessels bij de beursgang niet uit. Logisch, vindt bestuursvoorzitter Jan de Ruiter, want het bedrijf heeft „geen geld nodig”.

Wanneer vindt de beursgang plaats? Het bedrijf laat het moment afhangen van „marktomstandigheden”. Maar doorgaans volgt een beursgang ongeveer vier weken na de officiële aankondiging. In de tussentijd, meestal na twee weken, volgt een prospectus, met daarin alle relevante informatie voor potentiële beleggers. Dan wordt ook duidelijk hoeveel VolkerWessels ongeveer waard is. In de komende weken gaat de top van het bedrijf op roadshow om beleggers te verleiden. Topman De Ruiter gaat met twee medebestuurders langs „tien tot twaalf” steden, vertelt hij aan de telefoon. Ze trekken in elk geval door Europa en de Verenigde Staten, mogelijk ook door Azië. De top kan beleggers onder meer vertellen dat ze een ruim dividend kunnen verwachten van 50 tot 70 procent van de nettowinst.

Hoe blijft de familie Wessels betrokken bij het bedrijf? De 71-jarige Dik Wessels en zijn schoonzoon Henry Holterman waren al commissarissen van VolkerWessels, en dat blijven ze. Ook de directeur van Reggeborgh, René Kuipers, blijft commissaris. In die positie houden zij invloed op het bedrijf. Daarnaast gaat VolkerWessels twee ‘onafhankelijke’ commissarissen benoemen. Jan Hommen, oud-bestuurder van ING, Philips en KPMG, wordt president-commissaris. De ander is Sietze Hepkema, die puin ruimde na de fraude bij olieplatformbouwer SBM Offshore. Tot voor kort had VolkerWessels geen bestuursvoorzitter, maar een ‘collegiaal bestuur’ zonder leider. Speciaal voor de beursgang is oud-bankier Jan de Ruiter aangenomen als nieuwe topman. Hij heeft geen ervaring in de bouw, „maar ik heb vroeger wel architect willen worden”, zegt hij. Hij is bij VolkerWessels terechtgekomen via Reggeborgh. Daar is De Ruiter „aangeschoven” nadat zijn vorige werkgever Royal Bank of Scotland zich vrijwel volledig had terugtrokken uit Nederland. Eerder werkte De Ruiter lange tijd als zakenbankier bij ABN Amro.