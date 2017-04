Eerste Tegel van de avond voor Anne de Blok (KRO-NCRV)

Anne de Blok (De Monitor, KRO-NCRV) heeft de eerste Tegel van vanavond gewonnen. In de categorie ‘talent’ won De Blok de prijs voor de productie van De Monitor over de opvang van verwarde mensen.

De winnende productie:

1. Opvang verwarde mensen, aflevering 1

2. Verwarde mensen, aflevering 2

3. Verwarde mensen, aflevering 3

Hoera, van harte @AnnedeBlok met de Tegel voor journalistiek talent. Voor haar onderzoek naar verwarde mensen voor @De_Monitor. #detegel — KRO-NCRV (@KroNcrv) April 18, 2017

Dinsdagavond worden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de Tegels uitgereikt, de jaarprijzen voor de journalistiek. Het is de tiende editie van de journalistenprijzen.

De overige genomineerden in de categorie talent waren:

Laurens Samsom (VARA) met Team Gaza (2doc).

Haro Kraak (de Volkskrant) met De waarheid voorbij

De overige categorieën van De Tegels:

Nieuwsverslaggeving

Frontlijn Sirte

De Volkskrant, Ana van Es

Bij ons #inMolenbeek

NOS op 3; Youssef Abjij, Mustafa Marghadi, Jonna ter Veer, Lars Dellemann, Jurjen IJsseldijk, Lars Boogaard, Karina ter Horst en Ben Prins

De teloorgang van V&D

NRC, Barbara Rijlaarsdam en Teri van der Heiden

1. Een onoverbrugbaar tekort

2. Ik ben een heel recalcitrant mannetje

3. Collectief dalen: de deal liep gewoon weg

Onderzoek

De lange arm van Turkije

Argos, VPRO, Huub Jaspers & Berna van Vilsteren

De malafide transportwereld

De Limburger, Sjors van Beek

1. Filipijnse truckers uitgebuit

2. Trucks Wismans aan de ketting

3. Rijden met de Franse slag

AIVD onderzocht contacten Wilders

De Volkskrant, Tom Kreling & Huib Modderkolk

Nieuws

Hulp-tv: helpt het?

NRC, Lineke Nieber

1. Via de tv een nieuw gebit gekregen. Nu durft ze niet meer te lachen

2. Ze moest haar angstopdracht tien keer overdoen voor de camera

3. Het restaurant kreeg een grote beurt, de brandweer keurde het af

De zaak-Dupont

Algemeen Dagblad, Ingrid de Groot en Peter Groenendijk

De lijst met ziekenhuisdoden

RTL Nieuws, Hester van Yperen en Roland Strijker

Deel 2 en deel 3.

Achtergrond

De pen en het zwaard

VARA, Fidan Ekiz en Kees Schaap

- Aflevering 1

- Aflevering 2

- Aflevering 3

Shakespeare’s vluchtelingen

VPRO Radio 1, Mathijs Deen

Schuldig

Human, Sarah Sylbing en Ester Gould

Interview

Van golden boy tot total loss

De Volkskrant, Maud Effting en Huib Modderkolk

En bedankt, babyboomers

RTL Z, Frederieke Hegger

‘Jij ziet er helemaal niet uit als een politieman!’, interview met Anis Raiss

NRC, Thomas Rueb

Storimans

Terug naar Faro

AVRO-TROS, Patrick Martens

De slag om Mosul

Brandpunt KRO-NCRV, Harry van de Westelaken.