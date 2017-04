Eén puntje, twee ploegen, drie duels, één kampioen

Half april, crunch time. Titelrace onder hoogspanning. Ieder tikje, ieder puntenverlies, kan nu noodlottig zijn. Het is overzichtelijke materie. Een klassieke toptwee, Feyenoord met één punt meer dan Ajax, en nog drie speelronden te gaan. Met een sleutelronde komende zondag: Vitesse-Feyenoord en PSV-Ajax.

Twee ploegen met ieder hun zorgen. Eerst Feyenoord. Dat blokkeert regelmatig in uitduels, met drie nederlagen en twee remises in vijftien uitwedstrijden. Kenmerkend in deze is Jens Toornstra, die vorige week bij PEC Zwolle op een cruciaal moment een ogenschijnlijk eenvoudige rebound naast schoof. Zondag in de Kuip ‘lobde’ hij uit een volley de 1-0 binnen tegen FC Utrecht, technisch veel complexer. Zijn veertiende goal dit seizoen, allen gemaakt in de Kuip, Feyenoords veilige fort.

Uit staat er een ander Feyenoord

Uit lijkt er een ander Feyenoord te staan, met in de laatste vier uitduels steeds een snelle achterstand. Twee van drie resterende wedstrijden zijn op vreemde bodem: Vitesse en Excelsior. Vitesse speelt een week later de wedstrijd van het jaar, de bekerfinale. Het is de vraag hoe diep ze gaan tegen Feyenoord. En ze missen topscorer Ricky van Wolfswinkel door een schorsing. En, zo klinkt het hoopvol onder supporters, Vitesse-coach Henk Fraser is diep in zijn hart voor Feyenoord, waar hij lang speelde. „Wij kunnen niet van een trainer van Vitesse uitgaan dat die ons even laat winnen”, zegt Toornstra. „We moeten het echt zelf doen.”

Dwars verbanden met Excelsior

Daarna wacht in Kralingen Excelsior, voorheen ‘filiaal’ van Feyenoord. Karim El Ahmadi: „Dat wordt een thuisduel.” Genoeg dwarsverbanden. Excelsior-algemeen directeur Ferry de Haan werd in 1999 kampioen met Feyenoord en commercieel directeur Wouter Gudde is de zoon van Feyenoord-directeur Eric Gudde. En doelman Warner Hahn wordt gehuurd van Feyenoord. Toornstra: „Ik heb contact met hem, maar ik ga niet zeggen: laat even een bal door.”

Ajax dan. Dat lijkt, in het slot van het seizoen, de puzzel compleet te hebben, zo doortastend als het speelt. Het zware programma kan een bepalende factor worden. Maar vraag is of Ajax nog iets weggeeft in deze vorm. Donderdagavond laat speelt het in Gelsenkirchen de return tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. 66 uur later wacht in Eindhoven PSV. Moeilijk, zwaar. Tegelijkertijd: PSV speelt enkel nog voor de prestige.

Fysieke belasting kan valkuil zijn

De fysieke slag kan Ajax’ valkuil worden. Het programma in combinatie met het pressievoetbal van coach Peter Bosz, met het speltype dat erop is gericht binnen vijf seconden de bal te heroveren, zal veel vergen. En als Ajax zich plaatst voor de halve finales van de Europa League zal het nog extra belast worden rond de laatste twee competitieduels.

„Nog zeven keer winnen, dan hebben we een aardig seizoen gehad”, zei Bosz bij Fox Sports. Dat zou, in zijn lezing, betekenen: landskampioen en de zege in de Europa League.