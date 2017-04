Drie doden bij schietpartij in Amerikaanse stad Fresno

Bij een schietpartij in het centrum van de Amerikaanse stad Fresno zijn dinsdag drie mensen vermoord. De dader heeft zich overgegeven aan de autoriteiten, meldt de politie van Fresno aan persbureau AP.

De slachtoffers lijken willekeurig te zijn gekozen. Een van hen werd bij een katholiek liefdadigheidscentrum vermoord. De verdachte is de 39-jarige Kori Ali Muhammad. Hij werd al gezocht voor een andere moord: hij zou donderdag een bewaker buiten een motel hebben doodgeschoten.

Motief onbekend

Het motief van de dader is nog niet duidelijk, hoewel bekend is dat hij een hekel heeft aan witte mensen en aan de overheid. Volgens korpschef Jerry Dryer zou Muhammad “Allahu Akbar” hebben geroepen. Dit is vooralsnog niet van officiële zijde bevestigd. Volgens de autoriteiten is het nog te vroeg om vast te stellen of er sprake is van moord met een terroristisch motief.

De politie heeft de FBI op de hoogte gesteld van de moorden en om hulp gevraagd bij het onderzoek. De autoriteiten vermoeden dat Muhammad alleen gehandeld heeft.

De ligging van Fresno: